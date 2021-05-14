İthafen ne demek? TDK sözlüğüne göre ithafen nedir, nasıl yazılır?

İthafen kelimesi, Arapça thf kelime kökünden gelir. Thf kelime kökü, aynı zamanda "tuhaf" kelimesinin de temelinde yer alır. İthafen ise, thf kökünden türeyen ve "hediye" anlamına gelen tuhfa kelimesinin mastar formlarından biri olan "ithaf" sözcüğünden türer. İthaf, birinin adına sunma, armağan etme, adama gibi anlamları olan bir sözcüktür. İthafen ise, "ithaf yoluyla" veya "ithaf ederek" anlamına gelmektedir. İthafen kelimesinin kullanıldığı örnek cümleler:

Bu ödülü ülkemin tüm değerli sanatçılarına ithafen kabul ediyorum.

Bu şiirimi canımdan çok sevdiğim eşime, çocuklarıma ve tüm şiir severlere ithafen okuyorum.

Salgın koşullarında insan üstü bir çabayla sağlığımız için emek veren sağlık çalışanlarına ithafen yazdığım bu senaryoyu filme çekmek isteyen bir yapımcıya hiçbir ücret talep etmeden hediye etmek istiyorum.

Son kitabının önsözünde, eserini bana ithafen yazdığını belirtmesi beni son derece onurlandırdı.

Yukarıdaki örnek cümlelerin tamamında, çeşitli ödül ve çeşitli eserler gibi bazı şeylerin sahipleri tarafından başkalarına armağan edilmesi veya adanması söz konusudur.

İTHAFEN NE DEMEK?

"İthafen" kelimesi, bir duyguyu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya herhangi bir şeyi birine armağan ederek veya adayarak sunduğumuzu ifade etmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir kelimedir. Örneğin bir yazar son romanını "eşine ithafen" yazdığını ifade edebilir. Bu ifade, yazarın son eserini eşine adadığını, ona armağan ettiğini gösterir.

İTHAFEN NASIL YAZILIR?

İthafen kelimesi, "ithafen" şeklinde yazılır. Kelimenin içinde yer alan harflerden herhangi birinin üzerinde düzeltme işareti (^) ya da şapka işareti olarak bilinen noktalama işareti kullanılmaz.