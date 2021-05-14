Kanıt Eş Anlamlısı Nedir? Kanıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük hayatta hem sosyal konuşmalarda hem de teknik alanda kanıt kelimesi yaygın olarak kullanılıyor. Konuşmalarda veya yazı içerisinde kelime çeşitlilği için aynı kelimenin sürekli kullanımından kaçınmak, konuşma ve paragrafları zenginleştiriyor. Bu nedenle de kanıt kelimesinin eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sözlüğü ve farklı sözlüklerde kanıt kelimesinin tanımı ve kanıt eş anlamlısı bu noktada yardımınıza yetişiyor. Peki, sözlük tanımına göre kanıt eş anlamlısı nedir? Aşağıda kanıt kelimesi anlamdaki ve sözlükteki tanımı yer almaktadır.

KANIT EŞ ANLAMLISI

Kanıt sözcüğünün eş anlamlı kelimesi delil kelimesidir. Bu iki kelime anlamdaş olarak birbirinin yerine kullanılabilir.

KANIT NE DEMEK?

Kanıt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre kanıt kelimesi anlamı şu şekildedir:

Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman

Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil

Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil

KANIT KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;