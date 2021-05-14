Karabük Nerede, Hangi Bölgede? Karabük’ün Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Karabük, Türkiye'nin sonradan il kategorisine alınan illerinden birisidir. Bu ilimiz, bu sebeple Türkiye'nin en az kalabalık olan şehirlerinden bir tanesidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 4.142 km2'dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 280 metredir ve il plaka kodu 78'dir.

KARABÜK NEREDE?

Karabük ilimiz, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ne ait bir ilidir. Bu ilimiz Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu ilimize sınır komşuluğu yapan illerimiz şunlardır; batı sınırında Bartın, kuzeydoğu sınırında Kastamonu, güneydoğu sınırında Çankırı, güneybatı sınırında Bolu, kuzeybatı sınırında Zonguldak.

KARABÜK HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin tarihi ve kültürel olarak önemli bir ili olan Karabük, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ne ait bir ilidir. Bu ilimiz, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu ilin çevresindeki illerimiz şunlardır; Bartın, Kastamonu, Çankırı, Bolu ve Zonguldak.

KARABÜK NÜFUSU

Karabük ilimiz, Türkiye'nin en az kalabalık illerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimiz, Türkiye iller sıralamasında 68. sırada yer almaktadır. Bu ilimizin nüfusu 243.614'tür. Bu nüfusun ise 121.739'unu kadın bireyler, 121.875'ini erkekler bireyler oluşturmaktadır

KARABÜK İLÇELERİ

Karabük iline ait TÜİK 2021 verilerine göre merkez ilçesi ile birlikte 6 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilin ilçelerinin nüfuslarına göre çoktan aza sıralanmış hali şu şekildedir: