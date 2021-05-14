Kaygı Eş Anlamlısı Nedir? Kaygının Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yazı veya konuşma dilinde, farklı yazılan iki kelimenin aynı anlamı ifade etmesi durumu "eş anlamlı kelimeler" olarak adlandırılır. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Kaygı da sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle kaygı eş anlamlısı zaman zaman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için karşıt bir kelime kullanılmak istendiğinde o kelimenin eş anlamlısı olan sözcük tercih edilmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olup aynı zamanda anlam bütünlüğü de sağlamaktadırlar. Peki; kaygı eş anlamlısı nedir?

KAYGI EŞ ANLAMLISI

Kaygı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler düşkünlük, düşünce, endişe, fikir, gam, heves, korku, merak, tasa ve üzüntü sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

KAYGI NE DEMEK?

Kaygı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre kaygı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam(I), tasa

- Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu

KAYGI KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Çocuk gönlüm kaygılardan azade / Yüzlerde nur, ekinlerde bereket

KAYGI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kaygı çekmek

- kaygı vermek

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;