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Giriş Tarihi: 14.5.2021 18:03

Nedir? Kaygının Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kaygı Eş Anlamlısı Nedir? Kaygının Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kaygılanma ve emin olmama durumunu ifade eden , zaman zaman vatandaşlar ve ile ilgili eğitim gören ya da ders alan öğrenciler için merak konusu oluyor. Kaygı, günlük hayatta çok sık kullanılıyor ve kullanım alanına göre farklı anlamlara geliyor. Kaygı kelimesi tanım ve anlamdaşını bulmak için eş anlamlı kelimeler ve sözlüğü yardıma yetişiyor. TDK tanımlarına ve sözlükte yer alan kelime karşılığına göre kaygı eş anlamlısı nedir, kaygı ne anlama gelmektedir? İşte, kaygı eş anlamlısı, anlamdaşı olan kelimeler...

Yazı veya konuşma dilinde, farklı yazılan iki kelimenin aynı anlamı ifade etmesi durumu "eş anlamlı kelimeler" olarak adlandırılır. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Kaygı da sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle kaygı eş anlamlısı zaman zaman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılabildiği için karşıt bir kelime kullanılmak istendiğinde o kelimenin eş anlamlısı olan sözcük tercih edilmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilmekte olup aynı zamanda anlam bütünlüğü de sağlamaktadırlar. Peki; kaygı eş anlamlısı nedir?

KAYGI EŞ ANLAMLISI

Kaygı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler düşkünlük, düşünce, endişe, fikir, gam, heves, korku, merak, tasa ve üzüntü sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

KAYGI NE DEMEK?

Kaygı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre kaygı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam(I), tasa
- Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu

KAYGI KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Çocuk gönlüm kaygılardan azade / Yüzlerde nur, ekinlerde bereket

KAYGI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kaygı çekmek
- kaygı vermek

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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Kaygı Eş Anlamlısı Nedir? Kaygının Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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