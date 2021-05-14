Kelime Eş Anlamlısı Nedir? İşte Kelimenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eğitim hayatımızda ve gündelik yaşamda kurduğumuz cümleleri oluşturan en önemli unsur olan sözcüklerin aynı zamanda tür ve diğer dil özelliklerini anlamla birlikte eş değer şekilde karşılayan anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Söz konusu sözcüklerden birisi de "Kelime"dir. Okul hayatında ya da en basitinden bulmaca çözerken karşısına çıkan kelime eş anlamlısının ne olduğunu bilmeyenler ya da bilgisini tazelemek isteyenler tarafından kelimenin eş anlamlısı olan sözcük, Kelime Eş Anlamlısı Nedir? sorusuyla araştırılıyor. TDK ile Kelimenin eş anlamlısı olan sözcük ve tüm bilgiler şu şekilde…
Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre Kelimenin eş anlamlısı söz, sözcük, lügat'tır. Aynı zamanda laf sözcüğü de kelimenin anlamdaşı (eş anlamlısı) olarak Türkçe'de kullanılmaktadır.
Türk Dil Kurumu (TDK) Dilbilim Terimleri Sözlüğünde yer alan bilgilere göre kelime ifadesinin anlamı;
Kelime ifadesine ilişkin A. Meillet'in tanımı ise şu şekilde:
"Kelime, gramerce herhangi bir kullanışa elverişli olmak üzere belli bir anlam ile bir ses kümesinin elele vermesinden meydana gelir".
Türk Dil Kurumu (TDK) Gramer terimleri sözlüğüne göre ise kelimenin tanımı;
Somut kelime örneği: ağaç, taş, kedi…
Soyut kelime örneği: sevinç, üzüntü, kaygı, çalışkanlık…