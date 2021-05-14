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Giriş Tarihi: 14.5.2021 10:11 Son Güncelleme: 14.5.2021 10:11

Kırıkkale Nerede, Hangi Bölgede? Kırıkkale’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Kırıkkale Nerede, Hangi Bölgede? Kırıkkale’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Kırıkkale, Türkiye’nin sonradan il olmuş ilçelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimiz hem küçük hem de nüfus olarak az fakat aynı zamanda tatlı ve sevimli bir şehirdir. Kırıkkale hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında; Kırıkkale nerede, hangi bölgede, Kırıkkale’nin ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var gibi sorular bulunmaktadır.

Kırıkkale, Türkiye'nin sonradan il olmuş ilçelerinden bir tanesidir. Bu il, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehrimizin yüz ölçümü 4.791 km2'dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 740 metredir ve il plaka kodu 71'tir.

KIRIKKALE NEREDE?

Bu şehrimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu nadide şehrimiz bu bölgenin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Bu şehre sınır komşuluğu yapan illerimiz şunlardır; kuzey sınırında Çankırı, kuzeydoğu sınırında Çorum, doğu sınırında Yozgat, güneydoğu sınırında Kırşehir ve batı sınırında Ankara ili bulunur.

KIRIKKALE HANGİ BÖLGEDE?

Kırıkkale, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu nadide şehrimiz bu bölgenin Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Bu şehrimizi çevreleyen illerimiz şunlardır; Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir.

KIRIKKALE NÜFUSU

Kırıkkale, Türkiye'nin en az kalabalık şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye nüfus sıralamasına göre 64. sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 278.703'tür. Bu nüfusun 139.422'sini kadın bireyler, 139.281'ini erkek bireyler oluşturmaktadır.

KIRIKKALE İLÇELERİ

Kırıkkale'ye bağlı olan TÜİK verilerine göre merkez ilçe ile birlikte 9 ilçe bulunmaktadır. Bu ilin ilçeleri nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Merkez
  • Yahşihan
  • Keskin
  • Delice
  • Bahşılı
  • Sulakyurt
  • Balışeyh
  • Karakeçili
  • Çelebi

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Kırıkkale Nerede, Hangi Bölgede? Kırıkkale’nin Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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