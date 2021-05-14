Kırmızı Eş Anlamlısı Nedir? İşte Kırmızının Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük konuşma dilinde de sıkça rastlandığı gibi ilkokul, ortaokul ve lisede dil bilgisi eğitimi esnasında da karşılaşılan konular arasında yerini alan anlamdaş kelimelerden Kırmızı eş anlamlısı ile araştırma konusu haline geliyor. "Kırmızı kelimesinin eş anlamlısı nedir?" sorusu bu kapsamda araştırma konusu haline geliyor. Bazı kelimelerin birden çok anlamdaşı bulunurken Kırmızı eş anlamlısı yalnızca bir kelimedir.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor. Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz.

Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

KIRMIZI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Kırmızı" kelimesidir. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı "Al"dır

KIRMIZI EŞ ANLAMLISI

Al

KIRMIZI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Kırmızı kelimesi, "Al, kızıl renk." Olarak tanımlanmaktadır. Sarı ve mavi gibi ana renklerden biri olan bu renk aynı zamanda gökkuşağında da bulunan bir renktir. Zıt rengi ise Yeşildir.

Yaşam Eş Anlamlısı Nedir? İşte Yaşamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük