Regular ne demek? İngilizce regular kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Regular türkçe anlamı, düzenli, alışılmış, daimi, devamlı, olağan, standart gibi kelimelerle ifade edilir. İngilizce'de regular sözcüğü, sıfat ve isim türünde farklı anlamlarda kullanılır. Sıfat olarak kullanıldığında regular kelimesinin anlamlarından biri, "bir şey ile diğer şey arasında aynı miktarda zaman veya boşlukla tekrarlanan" şeklindedir. Bu anlamda kullanıldığında Türkçe karşılığı düzenli, muntazam, alışılmış, mutat gibi kelimelerle ifade edilebilir. Sıfat olarak kullanıldığında regular sözcüğünün bir diğer anlamı, "sık veya düzenli olarak olan veya yapılan" şeklinde ifade edilebilir. Bu anlamıyla, Türkçe "daimi" veya "düzenli" kelimelerinin karşılığı olarak görülebilir. Bunların dışında regular kelimesi sıfat olarak kullanıldığı bir diğer durumda ise "standart ölçüde, standart boyutta" anlamına gelir. Sıfat olarak regular sözcüğü bir diğer kullanımıyla, İngilizce dilbilgisi alanında "düzenli, kurallı" anlamına gelir. İngilizce'deki düzenli (veya kurallı) filleri ifade etmek için kullanılır.

Sıfat olarak kullanımlarının haricinde, regular sözcüğünün isim olarak kullanımı da vardır. İsim olarak regular da daimi müşteri, abone, müdavim gibi anlamlara gelir. Bu anlamıyla daha çok, bir mekânın sürekli müşterilerini ve müdavimlerini ifade etmek için kullanılır.

REGULAR KALIP NE DEMEK?

Regular kelimesinin kıyafetlerde bir ölçü, boyut veya kesim ifade etmek üzere bir sıfat olarak kullanımı, gündelik hayatta sık karşılaşılan bir kullanımdır. Bu anlamda regular, standart ölçü veya standart kalıp anlamlarında kullanılabilir.

REGULAR KESİM NEDİR?

Regular kelimesi, standart ölçü veya standart kalıp anlamına gelse de, regular kesim günümüzde standart kalıp olarak anlaşıldığı gibi, "rahat kalıp" olarak da anlaşılmaktadır. Standart kalıp anlamında kullanılan regular fit, diğer kalıpları ifade eden "slim fit" veya "skinny" kadar dar olmamakla birlikte, "oversize" diye anılan kalıp kadar geniş de değildir. Bu anlamda aslında dar veya geniş olmayan, olağan, sıradan, standart kalıp anlamına gelse de, dar olmaması ve bu nedenle rahat kıyafetleri ifade etmesi nedeniyle halk arasında rahat kalıp veya rahat kesim olarak da anılmaya başlanmıştır.