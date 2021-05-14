Şehir Eş Anlamlısı - İşte Şehrin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Şehir eş anlamlısı nedir sorusu, hem Türk Dili ya da Dil ve Anlatım dersi görenler hem de bu kelime yerine farklı bir sözük kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Şehir, günlük hayatımızda sık kullandığımız, ülkemizdeki 81 şehri ifade eden bir sözcük olarak da özellikle son dönemlerde duyduğumuz bir kelime. TDK'ya göre, şehir kelimesinin eş anlamlısı nedir? işte, şehir eş anlamlısı ve şehir kelimesinin tanımı...

ŞEHİR KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Şehir sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler belde, kent, memleket, ülke ve yurt sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ŞEHİR NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Şehir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şehir kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre şehir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site

ŞEHİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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