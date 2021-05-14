Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son Zıt Anlamlısı Nedir? Sonun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 14.5.2021 17:18 Son Güncelleme: 14.5.2021 17:22

Nedir? Sonun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Son Zıt Anlamlısı Nedir? Sonun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Bir şeyin en arkadan gelen bölümü anlamını taşıyan ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin zıt anlamlısı bulunmaktadır. sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle son zıt anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Son kelimesinin ise birden fazla zıt anlamlısı bulunuyor. Peki ? Sonun zıt anlamlısı olan sözcük ve detaylar…

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de son zıt anlamlısı olmaktadır. Türkçede karşımıza çıkan son kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; son zıt anlamlısı nedir? Son kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

SON ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Son kelimesinin zıt anlamlısı ilk, sonsuzluk, önce, başlangıç, baş kelimesidir.

SON ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Son kelimesinin zıt anlamlısı ilk, sonsuzluk, önce, başlangıç, baştır. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Son kelimesi bitmişlik anlamını taşır.

SON NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Son kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, son kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı

- En arkada bulunan

- Artık ondan ötesi veya başkası olmayan

- Uç, sınır

- Olanca

- Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Zıt Anlamlısı Nedir? Sonun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA