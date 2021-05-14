Son Zıt Anlamlısı Nedir? Sonun Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Anlamları, yazılışları ve okunuşları farklı yani karşıt olan kelimeler zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de son zıt anlamlısı olmaktadır. Türkçede karşımıza çıkan son kelimesinin zıt anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; son zıt anlamlısı nedir? Son kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

SON ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Son kelimesinin zıt anlamlısı ilk, sonsuzluk, önce, başlangıç, baş kelimesidir.

SON ZIT ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Son kelimesinin zıt anlamlısı ilk, sonsuzluk, önce, başlangıç, baştır. Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere "Zıt Anlamlı Kelimeler" veya "Karşıt Anlamlı Kelimeler" denir. Son kelimesi bitmişlik anlamını taşır.

SON NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Son kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, son kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı

- En arkada bulunan

- Artık ondan ötesi veya başkası olmayan

- Uç, sınır

- Olanca

- Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;