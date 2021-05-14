Tümler açı nedir, kaç derecedir? Tümler açı konu anlatımı

Geometrideki önemli kavram ve konulardan biri de açılardır. Birçok farklı açı türü vardır. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılara, dar açı denir. 90 derecelik açılara dik açı adı verilir. 90 ila 180 derece arasında ölçüsü bulunan açılara, geniş açı denir. 180 derecelik açı ise doğru açı diye adlandırılır. 360 derecelik açıya, tam açı adı verilir. Tümler açı ise, toplam dereceleri 90 olan iki farklı açıya verilen addır. İki farklı açının toplam dereceleri 90 ise bu iki açı birbirinin tümleri demektir.

TÜMLER AÇI KAÇ DERECEDİR?

Tümler açılar, toplam dereceleri 90 olan açılardır. Toplam ölçüleri 90 dereceye tekabül eden iki açı, her iki açının tek başına derecesi kaç olursa olsun, tümler açılar olarak adlandırılır. Tümler açı soruları, birbirini 90 dereceye tamamlayan iki farklı açıyla ilgili sorular olup, birçok sınavda öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Tümler açılarla ilgili bilgileri pekiştirmek için, tümler açı sorularına bakmakta yarar vardır. Örneğin, ölçüleri 72 derece ve 18 derece olan iki farklı açı birbirinin tümleridir.

TÜMLER AÇI NASIL BULUNUR?

Tümler açı, toplam derecesi 90 olan açılardır. Bir açının tümleri olan açıyı bulmak için, söz konusu açının derecesini 90'dan çıkarmamız yeterlidir. Örneğin, 60 derecelik bir açının tümler açısı, 90 - 60= 30 derece olacaktır.

KOMŞU TÜMLER AÇI NEDİR?

Başlangıç noktaları aynı olan ve birer kollarını aynı ışının oluşturduğu açılara, komşu açılar denir. Komşu tümler açı, toplam ölçüsü 90 derece olan ve birbirine komşu olan iki açıya denir.

TÜMLER AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI

Tümler açıların, trigonometrik oranları da mevcuttur. Yani tümler açıların sinüs ve kosinüsleri arasında belli trigonometrik oranlar vardır. Örneğin, bir açının sinüsü, o açıyı tümleyen diğer açının kosinüsüne eşittir: sin(x) = cos (90 – x). Tümler açılardan birinin tanjantı, diğerinin kotanjantına eşittir: tan(x) = cot (90 – x).