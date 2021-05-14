Tutsak Eş Anlamlısı Nedir? İşte Tutsağın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bir kimseye ya da bir şeye çok bağlı, kendisini bir şeyin etkisinden kurtaramayan kimse olarak bilinmekle birlikte savaşta ele geçirilen düşman, serbestçe hareket etmesine engel olunan kişi olarak da tanımlanabilen tutsak eş anlamlısı hakkında sorgulamalar sürüyor. Yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı yani anlamdaş olarak adlandırılan dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kapsamda; tutsak eş anlamlısı nedir? Tutsak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

TUTSAK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Tutsak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; esir, köle ya da kul kelimeleridir. Ancak en bilineni ve tercih edileni "esir" kelimesidir. Esir kelimesi aynı zamanda tutsak anlamını taşımaktadır ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldığında anlam bütünlüğünde bir bozulma gerçekleşmez.

ESİR İLE TUTSAK KELİMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Tutsak ile esir kelimesi eş anlamlı kelimelerdir. Bu bakımdan birbirleri yerine kullanılabilirler. Anlamdaş oldukları bakımından tek başına kelime anlamı olarak ya da cümle içerisinde alternatif kelime yerine kullanılabilmektedir.