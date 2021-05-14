Uşak Nerede, Hangi Bölgede? Uşak’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Uşak; Türkiye'nin en küçük şehirlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda şehirdeki nüfus yoğunluğu da düşüktür. Uşak ilinin yüz ölçümü 5.556 km2 dir. Uşak'ın deniz seviyesinden yüksekliği 907 metredir ve ilin plaka kodu 64'tür.

UŞAK NEREDE?

Uşak, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan illerinden birisidir. Bu ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Uşak, Ege Bölgesi'nin ise İç Ege Bölümü'nde bulunur. Bu ile sınır komşuluğunda bulunan illerimiz ise; kuzey sınırında Kütahya, doğu sınırında Afyon, güney sınırında Denizli, batı sınırına Manisa ilimiz bulunmaktadır.

UŞAK HANGİ BÖLGEDE?

Uşak ilimiz, Türkiye'nin güzellikler ile dolu olan bir şehridir. Uşak, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Uşak, Ege Bölgesi'nin ise İç Ege Bölümü'nde bulunur. Bu ili çevreleyen illerimiz ise; Afyon, Denizli, Manisa ve Kütahya illeridir.

UŞAK NÜFUSU

Uşak, Türkiye'nin kalabalık olmayan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye'nin iller nüfus sıralamasında 52. sırada yer alır. Bu ilimizin nüfusu 369.433'tür. Bu nüfusun 185.208'ini kadınlar, 184.225'ini erkekler oluşturmaktadır.

UŞAK İLÇELERİ

Uşak iline bağlı olan merkez ilçesi ile beraber 6 ilçesi vardır. Bu ilçeler nüfus sıralamasına göre çoktan aza şu şekilde sıralanır: