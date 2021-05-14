Valör Ne Demek? Valör Tarihi Nedir, Hesaplama Nasıl Yapılır?

Döviz alım işlemlerinde karşılaşılan valör ifadesi borsa terimlerini inceleyenler tarafından valör ne demek, dekontta yazan valör nedir gibi aramalarla mercek altına alındı. Pek çok vatandaş valör tarihi nedir, valör hesaplama nasıl yapılır gibi sorulara yanıt ararken, bu kelimenin dilimize hangi dilden geçtiği de merak edilenlerden biri oldu. İşte valör kelimesinin analizi…

VALÖR NEDİR?

Valör kelimesi, dilimize Fransızca Valeur "kıymet, değer" kelimesinden geçmiştir. Bu kelime ise Latince'ye dayanmaktadır. İngilizce'de ise value date "değer tarihi" şeklinde karşımıza çıkar. Bu ifade, bahsi geçen döviz ya da altının değer kazanacağı veya işleme konacağı tarihi ifade eder.

DEKONTTA YAZAN VALÖR NE DEMEK?

İşlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme tarihi arasındaki farkı tanımlamak üzere valör terimi kullanılır. Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir.

VALÖR TARİHİ NEDİR?

Vadeli bir mevzuat hesabına para yatırıldığında paraya faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Bazen bu tarih 2 gün valörlü, 3 gün valörlü olarak karşımıza çıkar. Bu gibi durumlarda bankanın faiz oranı daha yüksek olabilmektedir. Altın alımlarında ise genelde 1 gün valör uygulanır. Aynı gün valörlü ise faiz işleminin aynı gün yapılacağı anlamına gelir.

VALÖR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bazen bankalar valör tarihini belirtmeyebiliyor. Bu nedenle vadeli hesap açılışı sırasında valör tarihinin mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Valör hesaplama için bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, bir bankada vadeli hesap açtığınızda banka size 32 gün için %20 faiz veriyor. Bu durumda faiziniz ertesi gün işlemeye başlıyor. Bunu t+1 (t işlemin yapıldığı gün) şeklinde formülleştirelim. Banka size (31/32) X 20 = 19,3 yani %19,3 oranla faiz verecek.