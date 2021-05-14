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Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:42 Son Güncelleme: 14.5.2021 13:42

Van Nerede, Hangi Bölgede? Van’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Van Nerede, Hangi Bölgede? Van’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Ülkemizin 81 ilinden birisi olan Van, Türkiye’nin en önemli kış ve göl turizm şehirleri arasında yer alır. Sınır komşusu olan İran’dan, yabancı ülkelerden ve yine kendi ülkemizden turistlerin gelip gezdiği bu şehrimiz, eşsiz bir doğa manzarasına sahiptir. Bu şehrimiz hakkında merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular arasında Van nerede, hangi bölgede, Van’ın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var gibi sorular bulunmaktadır. Merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Türkiye'nin en büyük gölüne (Van Gölü) sahip şehri olan Van, Türkiye'nin kalabalık şehirlerinden birisidir. Van ilinin yüz ölçümü 20.921 km2 dir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliği 1.730 metredir ve il plaka kodu 65'tir.

VAN NEREDE?

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van gölüne sahip olan Van ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise Yukarı Murat Van Bölümü içerisinde yer almaktadır. Bu ilimize sınır komşuluğu yapılan illerimiz ise; güney sınırında Hakkari ve Şırnak, batı sınırında Siirt ve Bitlis, kuzey sınırında Ağrı ili bulunmaktadır. Ayrıca bu ilin doğu sınırında ise İran bulunmaktadır.

VAN HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Van, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise Yukarı Murat Van Bölümü içerisinde yer almaktadır. Etrafında bulunan iller Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Ağrıdır. Ayrıca bu ilin doğu sınırında ise İran bulunmaktadır.

VAN NÜFUSU

Türkiye'nin en kalabalık illerinden birisi olan Van, Türkiye iller nüfus sıralamasında 19. sırada yer almaktadır. Bu ilin nüfusu 1.149.342'dir. Bu nüfusun 563.488'ini kadınlar, 585.854'ünü erkekler oluşturmaktadır.

VAN İLÇELERİ

Van iline bağlı olarak 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilin ilçeleri şunlardır:

  • Bahçesaray
  • Başkale
  • Çaldıran
  • Çatak
  • Edremit
  • Erciş
  • Gevaş
  • Gürpınar
  • İpekyolu
  • Muradiye
  • Özalp
  • Saray
  • Tuşba

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Van Nerede, Hangi Bölgede? Van’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?
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