Vasıta Eş Anlamlısı - Vasıtanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Zengin kelimesinin çok fazla kullanım alanı var. Maddi varlık sahibi olmanın yanı sıra, soyut olarak da pek çok alanda zengin kelimesi kullanılıyor. Günlük hayattaki kullanımda farklılığa gitmek isteyen vatandaşlar ya da Türk Dili, Dil ve Anlatım gibi dersler alan öğrenciler Zengin Eş Anlamlısı Nedir sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, zengin kelimesi anlamı ve zengin eş anlamlısı yer almaktadır.

VASITA EŞ ANLAMLISI

Vasıta sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler aracı, araç ve vesait sözcükleridir. Bu sözcükler birbiri yerine kullanılabilir.

VASITA KELİMESİ NE DEMEK? VASITA KELİMESİ TDK ANLAMI

Vasıta kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Vasıta kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre vasıta kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Araç

- Aracı

- Aracılık

- Taşıt

VASITA KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür.

- Geçim bakımından da aynı yolu tutanlar vardır; memur kayırmak, mümkünse vasıta olmak suretiyle!

VASITA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

vasıta hâli, ağır vasıta, nakil vasıtası