Vera Ne Demek, İsim Olarak Kullanılır Mı? Vera Kelimesinin Anlamı Nedir?

Çocuklarına isim arayışında olan anne baba adayları için son zamanların en dikkat çekici isimleri arasında Vera ismi geliyor. Bu ismin anlamı ve derinliğini merak eden ebeveynler, Vera ne demek, Vera isim olarak kullanılır mı, Vera isminin anlamı nedir gibi sorularla araştırma yapıyor. Dini hassasiyete sahip ebeveynler, dinimizde Vera ne demektir, Vera Kur'an'da nasıl geçiyor, Vera ismi caiz mi gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte bu isimle ilgili tüm bilgiler…

VERA NE DEMEK TDK

Arapça kökenli olan bu sözcük, sözlükte "kaçınmak, sakınmak" manalarına gelir. Dini bir ifade olan bu kelime haram olduğundan şüphe duyulan şeylerden kaçınma, harama el sürmeme gibi manalara gelir. Vera isim olarak kullanılabilir bir kelimedir.

VERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Daha çok kız çocuklara verilen Vera ismi, güzel anlamı olan hayırlı bir isimdir. Bu ismin anlamı, her şeyin zarar olan fazlasından uzak durmak, haram olma şüphesi bulunulan her durumdan kaçınmak, harama el sürmemek, yakışıksız işlere bulaşmamak anlamlarına gelir.

DİNİMİZDE VERA NE DEMEKTİR?

Yukarıda bahsettiğimiz anlamların yanı sıra Vera' ifadesi, takvânın ileri derecesini anlatan bir tasavvuf terimi olarak da dinimizde yer etmektedir. Bu ifade, dinen şüpheli olan hususlardan kaçınmak, bu uğurda helal ve mubah olan şeylerin dahi bir kısmından feragat etmek manasına gelir. Takvânın ileri ve özel bir şekli kabul edilir. Kısacası Vera'da helal olduğu kesin olmayan hiçbir şeye yer yoktur.

VERA KUR'AN'DA NASIL GEÇİYOR?

Vera Kur'an'da geçmez ancak Vera kelimesini anlatan ve faziletlerini aktaran birçok hadis bulunmaktadır. Hâris el-Muhâsibî bazı eserlerinde vera' kavramını yorumlarken, "Günah gönlüne yatmayan ve içini rahatsız eden şeydir" (Müsned, V, 253; Müslim, "Birr", 14; Tirmizî, "Zühd", 52); "Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak" (Müsned, III, 153; Buhârî, "Büyûʿ", 3; Tirmizî, "Ḳıyâmet", 60) gibi hadislere dayanarak veraı, "bir iş için harekete geçme arzusu belirdiği zaman bunun hak mı yoksa bâtıl mı olduğu açıklık kazanıncaya kadar kalbin durup düşünmesi" şeklinde tarif etmiş ve bu bilincin takvâdan kaynaklandığını söylemiştir. Ona göre Vera'ın alâmeti kalbin içinde hissedilen kötülükten nefret etmektir. Vera'nın en üst seviyesi sakıncalı olanı işleyebileceği korkusuyla sakıncasız olanı terketmektir.

VERA İSMİ CAİZ Mİ?

Kur'an-ı Kerim'de geçmese de anlam güzelliği ve dini önemi sebebiyle bu ismin kullanımı caizdir. Çocuklara bu adın verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

VERA İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Türkiye'de Vera isminin kullanım sıklığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre şu şekilde: Türkiye'de her 77.508 kişiden birinin adı Vera.