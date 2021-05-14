Viral Ne Demek? Sosyal Medyada Viral Olmak Kavramının Anlamı Nedir?

Viral kelimesi tıptaki terimsel anlamının yanı sıra sosyal medya jargonunda kazandığı özel anlamıyla da inceleniyor. Tıpra viral ne demek, sosyal medyada viral ne demek araştırmalarıyla bu iki anlam karşılaştırılıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu terimin anlamını sosyal medyada viral olmak kavramının anlamı nedir sorusuyla araştırıyor. Viral video ne demek sorusu da cevap arayan konular arasında yer alıyor.

TDK VİRAL NE DEMEK?

Viral kelimesi, Latince kökenli olan virus kelimesinden türemiş, dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Viral kelimesi, "virüs kaynaklı olan" anlamına gelir. Bir tıp terimi olan bu ifade, sosyal medya terimi olarak da "virüs gibi yayılan, hızlı yayılım gösteren" manasında mecaz anlamla kullanılır.

TIPTA VİRAL NE DEMEK?

Tıpta viral ne demek sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. Bu kelime, virüs kaynaklı hastalıkları anlatmak için kullanılır. Virüslerin sebep olduğu enfeksiyonları ifade etmek üzere viral enfeksiyon terimi kullanılır.

SOSYAL MEDYADA VİRAL NE DEMEK?

Son yıllarda sıkça duyduğumuz viral ifadesi, sosyal medyada viral ne demek sorusuyla araştırılıyor. Bu ifade pazarlama alanında da kullanılmakta olup hızla yayılan, kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaşan içerikleri ifade eder. Viral paylaşımlar, günümüz pazarlama ve reklamcılık anlayışında, televizyon reklamlarından daha hızlı sonuç verdiği için daha çok tercih ediliyor.

VİRAL VİDEO NE DEMEK?

Komik, eğlenceli, şaşırtıcı ya da dikkat çekici tüm videolar içerik değeri sorgulanmaksızın internette viral olabilir. Bir videonun viral olabilmesi için kullanıcılara hitap etmesi ve kitlenin ortak zevklerini temsil etmesi yeterli olmaktadır. Kısacası viral video ifadesi, tıpkı viral içerikler gibi hızla yayılan ve geniş kitlelerce izlenen video anlamına gelir.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMAK NE DEMEK?

Viral olmak kontrol dışı gerçekleşen bir durumdur. Kasıtlı bir çaba olması halinde bu viral olmak değil popüler olmak olarak ifade edilir. Ancak kişi ya da paylaşım, hiçbir çaba göstermeksizin belli bir popülerliğe erişirse viral olmuş olur. Viral videolar kullanıcıların ilgisini çekecek içeriklere sahip olduğu için kullanıcılar herhangi bir zorunluluk hissetmeden bu içerikleri paylaşır ve böylece geniş kitlelere yayılan içerik viral olmuş olur. Sosyal medyada yayılan akımlar buna bir örnektir.