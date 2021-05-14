Yalova Nerede, Hangi Bölgede? Yalova’nın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Yalova Türkiye'nin sonradan il olma özelliğine sahip şehirlerinden birisidir. Bu şehrimiz Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirleri arasında yer almaktadır. Yüz ölçümü 799 km2 olarak karşımıza çıkar. Deniz seviyesinden yüksekliği 5 metredir ve il plaka kodu 77'dir.

YALOVA NEREDE?

Yalova Türkiye'nin turistik illerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'ne ait bir şehirdir. Bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alır. Yalova ilimize şehir sınır komşuluğu yapan illerimiz şunlardır; doğu sınırında Kocaeli, güney sınırında ise Bursa. Bu ilimizin aynı zamanda kuzey ve batı sınırlarında Marmara Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

YALOVA HANGİ BÖLGEDE?

Bu ilimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Marmara Bölgesi'ne ait bir şehirdir. Bu şehrimiz Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alır. Bu ilimizi çevreleyen iller; Kocaeli ve Bursa'dır. Ayrıca Marmara Denizi'ne kıyısı bulunur.

YALOVA NÜFUSU

Yalova ilimiz Türkiye'nin kalabalık olmayan illerinden birisidir. Bu ilimiz Türkiye iller nüfus sıralamasında 65. sırada yer almaktadır. Yalova ilinin nüfusu 276.050'dir. Bu nüfusun ise 137.190'ını kadın bireyler, 138.860'ını erkek bireyler oluşturmaktadır.

YALOVA İLÇELERİ

Yalova ilimize bağlı merkez ilçesi ile birlikte toplam 6 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrin ilçelerinin nüfus sıralamasına göre çoktan aza sıralanması şu şekildedir: