Yurt Eş Anlamlısı - Yurdun Eş Anlamlısı Olan Sözcük Hangisi?

Eş anlamlı kelimeler yaşantımızın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Eğitim-öğretim kurumlarında Türkçe derslerinde, gündelik hayatta ve iş hayatında konuşma - yazma dilinde anlatımda farklılık oluşturmak, tekrara düşmemek gibi pek çok konuda hayat kurtaran özelliğe sahip. Bu bilgiler ışığında yurt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek "Yurt Eş Anlamlısı Nedir?" sorusuyla araştırılıyor. Öğrenciler ve pek çok kişi tarafından merak edilen Yurt Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamalarıyla birlikte diğer tüm detaylar şöyle.
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilere göre "Yurt"kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı)
olarak açıklanıyor.
Türkçe'de içerisinde yurt kelimesi yer alan kurallı ve anlamlı bir cümle kurulduğunda, yurt kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler eklendiğinde herhangi bir tür ve anlam farklılığı oluşmayacaktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yurt kelimesinin tür ve anlam bakımından açıklanan detayları şu şekilde;
TDK sözlüğünde yer alan isim türündeki yurt kelimesinin anlamları şu şekilde;
Buna örnek olarak
Türk yurduna Türkiye denir.
ifadesi verilebilir.
"Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez."
İfadesi örnek olarak gösterilebilir.
Örnek olarak
Güçsüzler yurdu.
verilebilir.
Diğer bir anlamı ise eğitim-öğretim hayatını sürdüren öğrencilerin eğitim hayatı boyunca barındığı yerlere denilmektedir.
Buna örenk olarak Ahmet Cemal'in eserinde yer alan
"Öğrencilerin bir bölümü, ilk yılı yurtta geçirse bile ikinci yıldan başlayarak eve çıkmayı yeğler."
İfadesi gösterilebilir.
Örnek olarak
Bu köy pehlivanlar yurdudur.
ifadesi verilebilir.