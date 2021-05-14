Zeval Ne Demek? Zeval Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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ZEVAL NE DEMEK?

Zeval kelimesinin sözlük anlamı için TDK şu iki ifadeyi göstermektedir:

1.Yok edilme, yok olma, ortadan kalkma, sona erme.

2. Bozulma.

3. Kabahat, sorumluluk, suç.

4. Öğle.

ZEVAL KELİMESİ NE ANLAMA GELİR?

Zeval kelimesi Arapça "zwl" kökünden gelmektedir. Zawal kelimesi, düşme, gitme, eksilme, inişe geçme, tükenme manalarına gelir. Sona erme, ölüm manalarını karşıladığı da görülür. Güneşin inişi, öğleden sonra anlamından alıntıdır. Zavallı sözcüğü de buradan türetilmiştir.

ZEVAL GELMESİN NE DEMEK?

Zeval gelmesin, zeval vermesin gibi ifadeler iyi dilekte bulunmak üzere kullanılır. Bu ifadelerin kullanıldığı kişiye zarar gelmesin, hiçbir kötülükle karşılaşmasın manasına gelir.

ZEVAL VERMEK NE DEMEK?

Ortadan kaldırmak, yok etmek, zarar vermek, çökmesine yol açmak. Örneğin bir durumun kişiyi zarara ve bozguna uğratması ihtimali varsa "Bu iş sana zeval verecek" ifadesi kullanılır. Kısacası zeval kelimesi anlam derinliği olan bir sözcük olsa da zarar kelimesinin anlamını karşılamaktadır.

ALLAH ZEVAL VERMESİN NE DEMEK?

Allah zeval vermesin ifadesi "Allah onu korusun, sakınsın, yok olmasın, zarara uğramasın" manalarına gelir. Örneğin: Allah devletimize, milletimize, ülkemize zeval vermesin.

ZEVAL VAKTİ NE DEMEK?

Zeval vakti, güneşin tam tepede olduğu vakittir ve öğle namazı vaktini temsil eder. Güneşin tam tepede olduğu vakte zeval vakti adı verilir. Eskiden insanlar öğle namazı için bu vakti takip ederdi. Zeval vakti, kış aylarında saat 12:00'ye karşılık gelir.