Zonguldak Nerede, Hangi Bölgede? Zonguldak’ın Ortalama Nüfusu Nedir, Kaç İlçesi Var?

Zonguldak, Türkiye'nin en büyük taş kömürü rezervlerine sahip ilidir. Zonguldak ilimiz, Türkiye'nin kalabalık illerinden birisidir. Yüz ölçümü 3.341 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 13 metredir ve il plaka kodu 67'dir.

ZONGULDAK NEREDE?

Ülkemizin en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Zonguldak, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Zonguldak şehrine sınır komşuluğu yapan iller; batı sınırında Düzce, güney sınırında Bolu, güneydoğu sınırında Karabük, doğu sınırında Bartın ilidir. Ayrıca bu ilimizin kuzey sınırının Karadeniz'e kıyısı bulunur.

ZONGULDAK HANGİ BÖLGEDE?

Zonguldak, Türkiye'nin en büyük taş kömürü rezervlerine sahip ilidir. Bu il, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Batı Karadeniz Bölümü'nde bulunur. Bu ili çevreleyen illerimiz ise; Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'dir. Ayrıca bu ilimizin kuzey sınırının Karadeniz'e kıyısı bulunur.

ZONGULDAK NÜFUSU

Zonguldak Türkiye'nin kalabalık illerinden birisidir. Bu il Türkiye iller nüfusu sıralamasında 36. sırada yer alır. Bu ilin nüfusu 591.204'tür. Bu nüfusun 298.136'sını kadınlar, 293.068'ini erkekler oluşturmaktadır.

ZONGULDAK İLÇELERİ

Zonguldak ilimize ait merkez ilçe ile birlikte 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: