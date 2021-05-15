10 soruda lise sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 17 Mayıs'tan sonrası için planladığı yüz yüze lise sınavlarıyla ilgili hafta başında yeni bir düzenleme yapıldı.

Lise hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflar, isterlerse sınavlara katılmayabilecekler. Sınavlara katılmayan öğrencilerin, dönem sonu notları 1. dönemde aldıkları notlar ile hesaplanacak. Velilerin yine de sınıf geçme kriterleri, 12'nci sınıfların durumu, ödev notları gibi birçok konuda cevap bekleyen soruları var. İşte liselerdeki yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen o sorular ve yanıtları:

1-SINAV MUAFİYETİ HANGİ KADEMLER İÇİN GEÇERLİ?

Lise hazırlık, 9,10 ve 11'inci sınıflar isterlerse yüz yüze yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek

2-SINAVLARA KATILMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLEMLERİ YAPACAK?

İkinci dönemin sınavlarına katılmayacak öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar kendi okullarına dilekçeyle başvuracak.

3-SINAVLARA KATILMAYACAK ÖĞRENCİLERİN KARNE NOTLARI NASIL HESAPLANACAK?

Birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak. Karnede ikinci dönem notları yer almayacak.

4-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Birinci dönem notları zayıf olup, karnede bu notları yükseltmek isteyen, sınıfta kalma riski olan ara sınıf öğrencileri sınavlara katılabilecek. Bu öğrencilerin dönem sonu notlarına katıldıkları sınavların tümü dahil olacak. Yapılacak sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemeyecek.

5-LİSE SON ÖĞRENCİLERİ NEDEN BU HAKTAN YARARLANAMIYOR?

12'nci sınıflar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için kapsam dışında tutuldu.

6-SINIF GEÇME KRİTERLERİ NASIL OLACAK? SINIFTA KALMA VAR MI?

Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek.

7-YÜZYÜZE SINAVLARIN KAPSAMI NE OLACAK?

Sınavlar 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

8-SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

9-SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

10-ÖDEV VE PERFORMANS NOTLARI NE OLACAK?

Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirileceklerdir. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacak.