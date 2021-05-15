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Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:14

AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

Açık lisede eğitim gören binlerce kişi AÖL sınavları hakkında araştırma yapıyor. Açık öğretim sınavları için ilk olarak ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Normal şartlarda 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılması beklenen açık lise kayıt yenileme tarihleri ileri bir tarihe taşındı. Mayıs ayının ortasında sınava hazırlanan öğrenciler çalışmalarına hız kazandırırken açık lise sınav takvimi ile 3.dönem sınav tarihlerini ve kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Her dönem belli tarihlerde yapılan kayıt yenileme tarihleri MEB takvimi ile duyuruldu. Buna göre, AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri

Eğitim öğretim hayatına açıköğretim lisesi üzerinden devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırmasına başladı. Son olarak birinci ve ikinci sınavlarını online olarak tamamlayan öğrenciler gözlerini açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Açık Öğretim Lisesinde eğitim alan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamlamasının ardından üçüncü dönem sınavlarına girmeye hak kazanacak. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz günü gerçekleştirilecek. Bu sene uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri detayları şöyle;

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

AÖL 3.DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3.dönem kayıt yenileme 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

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