Eğitim öğretim hayatına açıköğretim lisesi üzerinden devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırmasına başladı. Son olarak birinci ve ikinci sınavlarını online olarak tamamlayan öğrenciler gözlerini açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Açık Öğretim Lisesinde eğitim alan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamlamasının ardından üçüncü dönem sınavlarına girmeye hak kazanacak. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar…
AÖL sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz günü gerçekleştirilecek. Bu sene uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri detayları şöyle;
AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.
AÖL 3.dönem kayıt yenileme 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.
Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.