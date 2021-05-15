Eğitim öğretim hayatına açıköğretim lisesi üzerinden devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırmasına başladı. Son olarak birinci ve ikinci sınavlarını online olarak tamamlayan öğrenciler gözlerini açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihlerine çevirdi. Açık Öğretim Lisesinde eğitim alan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerini tamamlamasının ardından üçüncü dönem sınavlarına girmeye hak kazanacak. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 Açık Lise AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişinin gündemine geliyor. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz günü gerçekleştirilecek. Bu sene uygulanacak olan Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri detayları şöyle;