Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devlet adamı olarak ve başarılı bir asker olarak derslerde ve kitaplarda anlatılmaktadır. Ancak onu daha iyi anlayabilmek için, yerli ve yabancı kaynaklar tarafından da çok kez altı çizilen kişilik özelliklerini bilmekte fayda vardır. Peki, Atatürk'ün kişisel özellikleri nelerdir, hangi yönleri kuvvetliydi? İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişilik özellikleri…

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

1- Disiplinli olması: Mustafa Kemal Atatürk'ün en öne çıkan özellikleri arasında disiplinli oluşu vardır. Hedef olarak belirlediği hususların gerçekleşmesi için çok çalıştığı bilinmekteydi ve hedefleri konusunda asla taviz vermezdi.

2- Devrimci yönü: Mustafa Kemal, boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin modern, bağımsız ve refah seviyesi belirli bir düzeyin üzerinde bir devlet olması için çaba gösterdi. Birçok devrime öncülük etmiştir. Dünya genelinde bu devrimleri ön plana çıkmaktadır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk devlet adamlarından biri olması, Atatürk'ün devrimci yönüne verilebilecek en somut örneklerden biridir.

3- İleri görüşlü olması: İleri görüşlü olan Atatürk, Gençliğe Hitabe'de ve yaptığı birçok konuşmasında geleceğe atıfta bulunmuştur. Türkiye'nin hem içeriden hem de dış kaynaklı yaşadığı tehlikelere dair kritik tespitlerde ve gelecek için halka önerilerde bulunarak ne kadar ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu ispatlamıştır.

4- Çalışkan ve sabırlı olması: Hakkında yazılan birçok eserde ve yerli-yabancı kaynakta, Atatürk'ün az uyuduğu ve uzun süreler boyunca durmadan çalıştığına dair bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda kitap okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi çok seven Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel kütüphanesinde binlerce kitap yer almaktadır.

5- Çok yönlü olması: Savaş esnasında he cephe arkasında hem de devlet makamında ya da masada tarihe geçen başarılara imza atan Atatürk'ün en önemli özelliklerinden biri de çok yönlü olmasıdır. Küresel olarak, yendiği düşman komutanları tarafından bile 'Dahi Lider' olarak tanımlanan Atatürk, Türkiye'nin ilk geometri kitabını kaleme almıştır. Aynı zamanda Medeni Bilgiler ve Nutuk adlı kitapları da hem ülkemizde hem de dünya çapında en çok okunan kitaplar arasında yerini almıştır.

KISA MADDELER HALİNDE ATATÜRK'ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ