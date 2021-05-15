Türkçe'de pek çok kelimenin hem eş hem zıt anlamlısı bulunur. Bu kelimelerden bir tanesi de berrak zıt anlamlısıdır. Kelime anlamı olarak; aydınlık, temiz, pırıl pırıl gibi anlamları ifade eden bu kelimenin karşıt anlamı da ifade ettiği anlamların tam tersi olarak kabul edilir. Bu kapsamda, berrak zıt anlamlısı nedir? Berrak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

BERRAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Berrak zıt anlamlısı olan kelime "bulanık" kelimesidir. Berrak kelimesinin ifade ettiği anlama tam tersi karşılık gelen bir anlamı bulunmaktadır. Özetle berrak kelimesinin zıttı olan kelime bulanık kelimesidir. Berrak kelimesinin yerine bulanık sözcüğü kullanılamaz. Böyle durumlarda anlam kayması oluştuğundan cümle doğru manaya gelmez. Ancak tam tersi durumlarda birbirleri yerine kullanılabilirler.

BERRAK NE DEMEK?

Sıvı, hava, ses ve benzeri durumlar için; duru, parlak, aydınlık, pırıl pırıl, temiz, güzel, açık gibi anlamları ifade etmektedir.

BULANIK NE DEMEK?

Bulanık kelime anlamı olarak; berrak olmayan, bulanmış, net görünmeyen, iyi seçilemeyen gibi anlamları ifade eder.