Derin Zıt Anlamlısı Nedir? Derinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlıları dip ve koyu olan sözcükler olan derin zıt anlamlısı merak ediliyor. Bu sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabilmekle birlikte Türkçe'de derin sıfat olan sözcükler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre ise derin zıt anlamlısı sorgulanıyor. Bu kapsamda; derin zıt anlamlısı nedir? Derin kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük…

DERİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Derin zıt anlamlısı, "sığ" kelimesidir. Türk Dil Kurumu'na göre sığ sözcüğü derin kelimesinin karşıt anlamı olarak kullanılır. Sığ kelimesi; derin olmayan herhangi bir yer, durum ya da olgu için kullanılabilmekte olup dilimizde sıkça tercih edilen kelimeler arasında yer almaktadır.

DERİN NE DEMEK?

Derin; dibi ağzından, yüzeyinden ya da cephesinden uzak olan, yüzeyden içeri inen gibi anlamlar taşımaktadır.

SIĞ NE DEMEK?

Sığ kelimesi; deniz, göl, akarsu için derinliği çok az olan olmakla birlikte bilgi, düşünce ve benzeri anlamlar için ise geniş, yeterli olmayan, yüzeyde kalan gibi anlamlar taşımaktadır.