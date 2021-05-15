Kullanım amacına göre kolaylık sağlamak için çeşitli tür ve ölçekte haritalar vardır. Fiziki Haritalar, Beşerî Haritalar ve Siyasi Haritalar dünya haritaları ve bölgesel haritalar. Dünya haritaları genellikle eğitim amaçlı kullanılır. Yüksek çözünürlüklü renkli dünya siyasi haritası nasıl bulunur? Gerçek dünya haritası nasıl kullanılır? Merak edilen soruları yanıtladık.

Haritalar yeryüzünün gökyüzünden kuşbakışı görünümünü yansıtır. Yeryüzü şekilleri formül ile küçültülerek özel işaretlerden oluşan bir sistem ile düzlem üzerine yerleştirilir. Fiziki Haritalar, Beşerî Haritalar ve Siyasi Haritalar gibi kullanım alanına göre bir çok farklı dünya haritası ve bölgesel harita türü vardır. Yapılan bir çizimin harita özelliği gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzunluğun, bir arazideki iki noktanın arasında ölçülen yatay mesafesine olan oranı ölçek olarak adlandırılır. Haritaların hangi ölçekte yapıldıklarını gösteren işaretler alt köşelerinde bulunur. Örneğin; 1:500000 - 1:250000 - 1:50000 - 1:25000 gibi. Haritada gösterilen ölçeğin paydasındaki rakam ne kadar büyük ise haritanın ölçeği o kadar küçüktür.1:50000 ölçekli bir harita üzerindeki 1 cm gerçekte 50000cm yani 500m'ye karşılık gelir. Tüm ölçekli haritalarda her bir kare 1 km2 dir.

KITALAR HARİTASI – SİYASİ HARİTALAR

Kıtaların, okyanusların, denizlerin ve ülkelerin sınırlarını gösteren haritalar siyasi haritalardır. Siyasi haritalar genellikle uzunluk ve alan hesaplamaları yapmak için kullanılır. Siyasi haritalar yer şekilleri hakkında bilgi içermezler. Dünya atlaslarında bulunan ülkeler haritaları siyasi haritalardır.

YER ŞEKİLLERİ - FİZİKİ HARİTALAR

Dünyanın dış hatlarını ve ana topografik özelliklerini gösteren haritalar fiziki haritalardır. Dünyanın beş okyanusunu, nehirleri ve gölleri, dağları ve diğer coğrafi yer şekllerini belirli bir düzlem üzerinde ve belirli bir ölçek sistemi ile gösterir. Fiziki haritalarda renklendirme yöntemi yüksekliği göstermek için kullanılır.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ RENKLİ DÜNYA SİYASİ HARİTASI

Dünya siyasi haritaları, tüm ülke adlarının etiketlendiği ve sınırlarının net bir şekilde ayrılarak büyük şehirlerin yerlerinin tanımlandığı bir harita türüdür. Sınırların ve şehirlerin ayrıştırılabilmesi için yüksek çözünürlüklü olması önemlidir. Siyasi haritalarda renklendirme yöntemi ülkeleri birbirinden ayrıştırmak için kullanılır. Ülkeler için kullanılan renklerin sabitliği ve bir özelliği yoktur, harita düzenine göre tanımlanır.

BÜYÜK RENKLİ DÜNYA HARİTASI

Büyük dünya haritası dünyadaki kıta ve denizlerin tamamını kapsayan haritalar için kullanılır. Gerçek dünya haritası olarak da geçmektedir. Büyük ve yüksek çözünürlüklü bir dünya siyasi haritası üzerinde;

Avrupa, Asya, Amerika ve diğer kıtaları ve bu kıtalarda yer alan ülkeler,

Asya ve Afrika kıtaları arasındaki mesafeyi ve ülkeler,

Kıtaları çevreleyen adaları ve adalarda yer alan ülkeler görülebilir.

Ülkelerin sınır uzunluklarını, hangi denizlere sınırların ne kadar olduğu da görülebilir ve haritanın alt köşesindeki ölçek üzerinden gerçek uzunluğu hesaplanabilir. Yüksek çözünürlüklü haritalarda detay ve derinlik daha fazla olur.

HARİTA ÖLÇEKLERİ

Büyük Ölçekli Haritalar

Ölçekleri 1 / 200.000'e kadar olan bu haritalarda;

Küçültme oranı az ve ayrıntı en fazladır.

Birim düzlemde görünen gerçek alan küçüktür.

Plan ve topoğrafya haritaları bu gruba girer.

Orta Ölçekli Haritalar

Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 1.000.000 arasında olan bu haritalarda;

Ayrıntılar büyük ölçekli haritalar göre daha azdır.

Küçük Ölçekli Haritalar