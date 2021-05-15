Grek Alfabesi Nedir, Kaç Harften Oluşur? Grek Alfabesi Özellikleri

Grek alfabesi oluştuğu dönemden çağdaş döneme kadar bir takım değişikliklere uğramıştır. Aslen Yunancanın yazımı için kullanılan Grek alfabesi, ilk etapta MÖ. 9. yüzyılın sonları ya da 8. Yüzyılın başları itibarı ile kullanılan bir dil haline gelmiştir. Kiril ve Latin alfabesinin atası şeklinde nitelendirilen Grek alfabesi, Yunanca yazı yazmanın dışında matematik ve mühendislik bilimlerine yönelik bilimsel faaliyetler içinde kullanılmaktadır. Grek alfabesi ünlü, ünsüz ve birleşik harflerden oluşmaktadır. Grek alfabesinin tarihine bakıldığında Fenikelilerden öğrenilmiş bir alfabe olduğunu belirtebiliriz. Çünkü iki alfabe hem doğu kökenlidir hem de iki alfabede yer alan harflerin isimlerinin benzerliği bulunmaktadır. İşte Grek alfabesi hakkında merak edilen tüm sorularınızın yanıtları…

GREK ALFABESİ NEDİR?

Grek alfabesi Yunan alfabesi olarak kabul edilmektedir. Hint-Avrupa dil ailesine mensup olan bu alfabe, Yunanlılar tarafından kullanılmaktadır. Tarihi çok eski dönemlere dayanan Grek alfabesi, Yunanistan'ın haricinde özellikle Hristiyan kesime ait bölgelerde de bilinmektedir.

Bununla birlikte Grek harfleri bilimde de yaygın kullanılan harflerdir. Bunlardan bazıları ise Matematik, Kimya ve Biyolojide sık sık karşımıza çıkan; delta, beta ve alfa gibi harflerin sembolleridir.

GREK ALFABESİ KAÇ HARFTEN OLUŞUR?

Grek alfabesi 24 sembolden oluşmaktadır ve bunlardan 7'si ünlü, 15'i ünsüz, 2'side birleşiktir. Kökleri antik Yunan dönemine uzanan Grek alfabesinde fenotik harflerin haricinde sesli harfler Fenike alfabesinden uyarlanmıştır. Yani bu alfabe Fenike alfabesinin yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır.

GREK ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Grek alfabesi diğer adı ile Yunan alfabesi olarak anılmaktadır.

Kiril alfabesine benzerliği ile ön plana çıkmaktadır.

Grek alfabesi Fenikelilerden öğrenilmiş olup, toplamda 24 harften oluşmaktadır.

Bu alfabe alfa, beta harfleri ile başlamaktadır.

Grek alfabesinde bulunan seslerin büyük bir kısmı alfabedeki tek bir harfe denk gelmemektedir.

Belirli harflerin birleştirilmesi ile oluşan 7 birleşik harf bulunmaktadır.

GREK ALFABESİ HAKKINDA BİLGİ

M.Ö 9. yüzyılın sonlarında veya 8. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlayan Grek alfabesi tarihte doğuşundan bu yana günümüze dek pek çok değişikliğe uğramıştır. Yunanlılar Fenike alfabesini kendi dillerine uyarlamıştır. Fenike alfabesinde fonetik değerleri kendi dillerine uyan ünsüz harfleri saklamışlar ve diğer harfleri ise değiştirerek kullanmışlardır.

Yapılan bu uyarlama nihayetinde devrimci bir yeniliğin kapısını açmıştır. Yunanlılar Fenike alfabesindeki kullanmadıkları ünsüzlere ünlü harf değeri vermişlerdir. Böylelikle de Alfa (A), Epsilon E), Upsilon (Y) harfleri doğmuş olur. İ sesini meydana getirmek için ise İyota harfini oluştururlar. Bu noktada Fenike dillerinde kullanılmayan seslerde de birtakım değişiklikler yapılır. Buna bir örnekle açıklamak gerekirse; Ünsüz harf grubunda yer alan "ps" için Yunanlılar ilk etapta ΠΣ harfini ardından da Ψ harfini kullanırlar.

GREK ALFABESİ HARFLERİ

Yunan alfabesi şimdilerde tarihin en uzun ömürlü yazı sistemlerinden biri olarak bilinmektedir. Neredeyse 2700 yıldır, Sümer-Akad Çivi yazısı, Mısır Hiyeroglifleri hatta en eski olan Çin alfabesi kadar kullanılmaktadır. Grek alfabesinde toplamda 7 adet sesli, 15 adet sessiz ve 2 tanesi birleşik 24 harf bulunmaktadır. Grek alfabesini büyük ve küçük harfleri ile şöyle sıralamak mümkündür;

- Α α alfa

- Β β beta

- Γ γ gama

- Δ δ delta (değişimi ifade eder)

- Ε ε epsilon

- Ζ ζ zeta

- Η η eta

- Θ θ teta

- Ι ι yota

- Κ κ kappa

- Λ λ lamda

- Μ μ mü

- Ν ν nu

- Ξ ξ xi

- Ο ο omicron

- Π π pi (pi sayısını ifade eder)

- Ρ ρ rho

- Σ ς, σ sigma

- Τ τ tau

- Υ υ upsilon

- Φ φ phi

- Χ χ Ki

- Ψ ψ psi

- Ω ω omega

Grek alfabesi Hindistan kökenli midir? Sorusuna karşılık olarak; Günümüzde yalnızca Yunan dilinde kullanılan Grek alfabesi, Hindistan kökenli değil batı dünyasındaki birçok alfabenin kökenini oluşturmaktadır şeklinde yanıt verebiliriz.