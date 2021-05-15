Keder Eş Anlamlısı Nedir? Kederin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Sosyal hayatımızda çok sık karşılaştığımız keder eş anlamlısı ile merak ediliyor. Cümle içinde kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında anlam kayması veya cümle bozulması olmaz. Önlenemez doğal olayların yarattığı üzüntü, içe işleyen üzüntü, tasa, acı olarak anlamlandırılan keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Peki, keder eş anlamlısı nedir? İşte keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

KEDER EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümle içerisinde kullanılan keder kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntü anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.

Keder eş anlamlısı: acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntü

KEDER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Keder üzüntü, dert anlamlarını taşır. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her ikisi de aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Buna göre keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntüdür.

KEDER KELİMESİ NE DEMEK? KEDER KELİMESİ TDK ANLAMI

Keder kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Keder kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre keder kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa