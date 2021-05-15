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Giriş Tarihi: 15.5.2021 14:54

Nedir? Konutun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Konut Eş Anlamlısı Nedir? Konutun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Birey, aile, hane halkı veya birkaç aile için kalıcı veya yarı kalıcı ev olarak kullanılan bir yaşam alanı olan ile merak ediliyor. Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. sözcüğü de sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır ve bu nedenle dize eş anlamlısı olan sözcük zaman zaman vatandaşlar için merak konusu olmaktadır. Her kelimenin eş anlamlısı olabileceği gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Konut kelimesinin ise birden fazla eş anlamlısı bulunuyor. Peki ? ve detaylar…

Yazılışları ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin eş anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de konut eş anlamlısı olmaktadır. Türk dilinde konut kelimesinin eş anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; konut eş anlamlısı nedir? Konut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

KONUT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Konut kelimesinin eş anlamlısı aile, ev, hane, ikametgah ve mesken sözcükleridir.

KONUT EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Konut kelimesinin eş anlamlısı aile, ev, hane, ikametgah ve mesken sözcükleridir. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Konut kelimesi aile, ev, hane, ikametgah ve mesken anlamını taşır.

KONUT NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Konut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre konut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh
- Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir." yolundaki konutu gibi

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Konut Eş Anlamlısı Nedir? Konutun Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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