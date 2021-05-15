Latin alfabesini kullanan ve kullanmayan ülkeler hangileri? Latin alfabesini kim buldu?

Latin alfabesi görünüm olarak Eski Yunan alfabesini andırmaktadır. Yunanca ve Latince ilk çağlarda kültür ve uygarlık dillerini sembolize etmektedir. Yerli diller ile yaşamını sürdüren Latince, özellikle dönemin aydın kişileri tarafından kullanılmaktaydı. Roma alfabesi olarak da tanımlanan Latin alfabesi, Fenike alfabesinden türemiştir. Zamanla değişime uğrayan Grek alfabesi son olarak Latin alfabesine dönüşmüş ve dünya üzerinde hızla yayılım göstermiştir.

LATİN ALFABESİNİ KULLANMAYAN ÜLKELER?

Latin alfabesi, yaygın kullanılan bir alfabe olsa da bazı ülkelerin alfabeleri tamamen kendine özgüdür. Latin alfabesini kullanmayan ülkelerin başında Asya ülkeleri gelmektedir. Asya ülkeleri dendiğinde ön plana çıkan Çin, Latin alfabesi yerine sözcükleri simgeleyen karakterler kullanmaktadır. Aynı zamanda diğer Büyük Asya ülkelerinden olan Japonya, Güney Kore Latin alfabesini kullanmaz. Bu ülkelerde Japonca ve Korece dilleri kullanılmaktadır.

Latin Alfabesi kullanan ülkeler ise; Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika veya Endenozya ve Kanada'dır. Son 500 yılda Latin Alfabesi dünyada hızla yayılım göstermiştir. İspanya, Fransa, İngiltere, Portekiz, Azerbaycan, Özbekistan, Hollanda, Avustralya, Amerika ve Afrika Pasifik'in bazı bölgelerinde kullanılmaktadır.

LATİN ALFABESİNİ KİM BULDU?

Milattan önce 7. yüzyıla dayanan Latin alfabesine birden fazla medeniyetin katkılarının bulunduğundan söz etmek mümkündür. Bu bağlamda; Akdeniz uygarlığı olan, Filistin'de kurulmuş olan Fenikeliler dönemine uzandığını belirtebiliriz. Alfabeyi ilk kez meydana getiren bu medeniyet, başka devletleri de etkisi altına almıştır. Yunan uygarlığının bu alfabe üzerinde göstermiş olduğu gelişimin buna etkisi de oldukça büyüktür. Bununla birlikte, günümüzde kullanılmakta olan Latin alfabesi, Roma medeniyeti tarafından bulunmuştur.

LATİN ALFABESİ HARFLERİ

Latin alfabesi harflerine geçmeden önce "Latin alfabesi kaç harf?" sorusunun yanıtını verelim. Latin alfabesi harfleri 23 harften bir araya gelmektedir. Eski Latince, Latin alfabesini kullanan ilk dildir. Dünya üzerinde kullanılmakta olan çeşitli alfabeler arasında Latin alfabesi, pratik oluşu ile de bilinmektedir. Latin alfabesi harfleri şu şekildedir;

M.Ö 3.Yüzyılda Latin harfleri: A, B, C, D, E F, G, H, I, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z

Yunan alfabesi üzerinden "Y", "Z" alınarak, T yerine G meydana getirilmiştir. Harf sayısı 23'e çıkarılmıştır.

M.Ö 5. Yüzyılda Latin Harfleri: A, B, C, D, E, F, Γ, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X

"G" harfini yerine "T" (gamma) harfi Yunancada kullanılıyordu. Bu dönem Yunancada Latin alfabesi harf sayısı 21 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkçede kullanılan Latin harflerindeki farklılar ise şöyledir;

Türkçede Latin alfabesine "Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü " gibi 8 adet ses eklenmiştir. "Q, X" sesleri çıkarılmıştır. Böylelikle harf sayısı 29'a çıkmıştır.

LATİN ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Latin alfabesinin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Latin alfabesi 23 harften oluşmasına rağmen, kullanılan dillere ve ülkeye göre azalmakta ya da artmaktadır.

Dudaklar büzülürken söylenen ünlüler; yuvarlak ünlü, dudaklar düz bir biçimde iken çıkarılan ünlüler; düzdür.

Bu alfabede ünsüzler tek başına söylenmez, kendilerinden sonra "e" sesine gereksinin duyarlar.

İnce ünlülerin çıkarılması esnasında dil ileri itilir. Kalın ünlüleri söylerken ise dil geriye çekilmektedir.

LATİN ALFABESİ TARİHİ

Latin alfabesi 1928 yılında Türklerin kabul ettiği önemli alfabelerden biridir. Latin alfabesinde harflerin büyük bir kısmı ortak seslerden oluşmaktadır. İlk çağda İtalya yarımadasında ve Roma'nın içinde yer aldığı Latium bölgesinde konuşulmuştur, ardından Roma imparatorluğunun resmi dili olmuştur. Bu nedenle de düzenlenen alfabe de Roma alfabesi ya da Latin alfabesi şeklinde adından söz ettirmiştir.

Eski dönemlerde bilimsel çalışmalar, özellikle Ortaçağda Latince sürdürülmüştür. Ayrıca yapıtlar da Latince yazılmıştır. Yine bu dönemlerde diplomaside yazışma dili olarak Latince tercih edilmiş, kiliselerdeki inançlı insanlar arasındaki iletişim Latince yapılmıştır.

Bu bağlamda, Latince dili ve yazıya aktarılmak amacı ile kullanılan Latin alfabesi, genel olarak Avrupa'da hüküm süren alfabe ve dili olarak tarihe geçmiştir. En büyük dil ailelerinden biri olan Latince, Avrupa- Hint dil ailesine mensuptur. Bu dili dünyada konuşanların sayısı muhtemelen 2,5 milyar kişidir.