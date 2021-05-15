Anlamdaş kelimeler aynı anlamı ifade ettiğinden ötürü konuşma sırasında birbirleri yerine kullanılabilirler. Bu sözcükler arasında neden eş anlamlısı da bulunmaktadır. Neden sözcüğü Türkçe olmakla birlikte neden eş anlamlısı olan sözcük ise Arapça'dan Türkçe'ye geçmiştir. Bu kapsamda; neden eş anlamlısı nedir? Nedenin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

NEDEN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Neden eş anlamlısı "sebep" sözcüğüdür. Neden sözcüğü Türkçe, sebep sözcüğü ise Arapça'dan dilimize geçmiştir. Sebep kelimesi "sabab" yani neden, gerekçe kelimesinden alıntıdır. Arapça "sbb" kökünden gelmiştir.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE NEDEN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na göre neden kelimesi, bir olguyu doğuran ve bir başka olguyu sorgulamak amacıyla kullanılan bir söz şeklinde ifade edilmiştir. Öte yandan bir olguyu ya da durumu gerektiren, meydana getiren başka bir olay olarak da bilinmektedir. Neden sözcüğü ile aynı anlamları taşıyan; niçin, niye, ne için, münasabet gibi kelimeler de kullanılabilir ve anlam kayması yaratmaz.

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

Doktor eş anlamlısı

Yaşam eş anlamlısı

Zaman eş anlamlısı

Görev eş anlamlısı

Millet eş anlamlısı

Sözcük eş anlamlısı

Ulus eş anlamlısı

Uzak eş anlamlısı

Öğretmen eş anlamlısı

Akıl eş anlamlısı