Ozan Eş Anlamlısı Nedir? Ozanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Günlük konuşmalarda ve yazıda yoğun olarak kullandığımız kelimelerin zıt ve eş anlamlıları zaman zaman merak konusu oluyor. Ozan kelimesi de yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor ve bu nedenle de ozan eş anlamlısı araştırılıyor. Türk Dil Kurumu ve farklı sözlüklerde yer alan tanımlarda, ozan kelimesinin eş anlamlısı bulunuyor. Ozan eş anlamlısını ve ozan sözcüğü tanımı aşağıda yer alıyor.

OZAN EŞ ANLAMLISI

Ozan sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler aşık ve şair sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

OZAN NE DEMEK?

Ozan kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre ozan kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Şair

OZAN KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.

OZAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

halk ozanı