Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dilleri arasında yer alan Rusça, bu grubun Doğu Slav dilleri kolunda bulunmaktadır. Özellikle vurguların oldukça önemli olduğu bir dil olan Rusçanın telaffuzu son derece önem arz etmektedir. Ayrıca Rusça Türkçeye göre farklı bir vurgulama sistemine sahiptir. Telaffuz konusunda hata yapıldığında kullanılan kelimelerin anlaşılmasında güçlük çekilebilir. Bu nedenle de Rusça harfleri doğru bir şekilde çıkarmak için dikkat etmek ve bol pratik yapmak önemlidir. Rusça harflerin okunuşlarını doğru bir şekilde çıkarmak için dilerseniz sesli hallerini dinleyerek telaffuz hatalarının önüne geçebilirsiniz. İşte Rus alfabesi harfleri okunuşları ve Türkçe karşılığı…

RUS ALFABESİ TÜRKÇE KARŞILIĞI

A a- A

Б б- B

В в- V

Г г- G

Д д- D

Е е- YE ya da E

Ё ё- YO* ya da Ö

Ж ж- J

З з- Z

И и- İ

Й й- Y

К к- K

Л л- L

М м- M

Н н- N

O o- O

П п- P

P p- R

C c- S

Т т- T

У у- U

Ф ф- F

X x- H

Ц ц- TS

Ч ч- Ç

Ш ш- Ş

Щ щ- ŞÇ klasik Rusça-ŞŞ günümüzde edebi Rusça

ъ- Sert işaret

ы- I

ь- yumuşak işaret

Э э-É-kapalı e

Ю ю- YU* ya da Ü

Я я- YA* ya da Ä -açık E

RUS ALFABESİNİN ADI NEDİR?

Rus alfabesinin adı Kiril alfabesidir. Kiril alfabesi Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Moğolistan gibi birçok ülkede kullanılmaktadır. Ancak Kiril alfabesini kullanan ülkeler ve milletler göz önüne alındığında Ruslar sayıca daha öndedir. Geçmişe yıllara göre günümüzde yaygın bir dil olan Rusça, Eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin bir bölümünde resmi dil olarak kullanılmaktadır.

Rus alfabesi kaç harf noktasında ise; Günümüzde Rus Kiril Alfabesi 33 harften meydana gelmektedir. Bu alfabede 10 adet sesli, 21 tane sessiz ve 2 tane de tonlama işareti kullanılmaktadır şeklinde yanıt vermek mümkündür.

RUSÇADA C HARFİ NASIL YAZILIR?

Rusçada C harfi bulunmamaktadır. Bu sesi çıkarmak дж harflerini birlikte okumak gerekmektedir. 2 harften meydana gelen bu harfler ("д" ve "ж") yan yana geldiğinde "C" sesini meydana getirmektedir.