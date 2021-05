Farklı yüksek öğretim kurumları arasında yatay geçiş yöntemiyle yer değiştirmek mümkündür. Üniversitelerde yüksek öğrenim görmeye devam eden öğrencilerden bazıları, kimi zaman çeşitli sebeplerle başka bir üniversiteye veya başka bir şehre geçmek istemektedir. Örneğin, ailevi nedenlerden dolayı ailesinin ikamet ettiği kente dönmek isteyen öğrenciler, üniversite eğitimlerini yarıda bırakmamak için, ailelerinin bulunduğu kentte bulunan bir üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyebilirler.

MERKEZİ YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Yatay geçiş hakkı, çeşitli nedenlerden dolayı üniversitesini veya şehrini değiştirmek isteyen öğrencilerin mağdur olmaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi tercih yoluyla verilen bir haktır. Öğrenciler, bir üniversiteden başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilmek için bazı şartları yerine getirmek zorundadır. Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için, halihazırda okudukları üniversitedeki genel not ortalamalarının gerekli sınırın üzerinde olması veya merkezi yerleştirme puanının gerekli seviyenin üzerinde olması gerekir.

YATAY GEÇİŞ NASIL YAPILIR?

Farklı üniversitelerde bulunan ve birbirine eşdeğer olan bölümler arasında yatay geçiş yapmak için, iki seçenek mevcuttur. Genel not ortalamasını kullanarak veya merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapmak mümkündür. Yatay geçiş yapmak için, üniversitelerin akademik takvimlerinde bulunan yatay geçiş tarihlerini takip etmek gerekir. Üniversiteler her yıl güz ve bahar dönemleri başlarken, YÖK'ün merkezi olarak belirlediği yatay geçiş kontenjanları kapsamında öğrencilerin yatay geçiş başvurularını kabul etmektedirler.

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Yatay geçiş için konulabilecek şartlardan birincisi, genel not ortalamasını kullanarak yatay geçiş yöntemidir. Bu şekilde yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, mevcut bölümlerinde not ortalamalarının 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Diğer seçenek ise merkezi yerleştirme puanını kullanarak yatay geçiş yapmaktır. Bu şekilde yatay geçiş yapabilmek için, merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istenen üniversitedeki eş değer bölümün taban puanından daha yüksek olması şartı vardır.

Kimi zaman bazı üniversitelerde bulunan bazı fakülteler, hem genel not ortalamış şartı, hem de merkezi yerleştirme puanı şartı koyabilmektedir. Yatay geçiş tarihleri olarak ilan edilen tarihlerde üniversitelere yatay geçiş başvurusu yaparken, genellikle istenen bazı evraklar vardır:

Yatay geçiş için başvuru dilekçesi

ÖSYM merkezi sınav sonuç belgesi ve tercih belgesi

Mevcut üniversiteden alınacak öğrenci belgesi

Disiplin durumunu gösteren belge

Mevcut kayıtlı olunan bölümden alınan transkript

Mevcut kayıtlı olunan bölümün ders içeriklerini gösteren belge

Sağlık durumunu gösteren rapor

Yatay geçiş tarihleri, her yıl değişmekle birlikte, üniversiteye göre de farklılık gösterir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yapması gereken en doğru şey, geçmek istedikleri üniversitenin akademik takvimini takip etmeleridir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, yapılan duyurularda belirtilen yolları izleyerek yatay geçiş başvurusu yapmaktır.

Elbette, yatay geçiş konusunda belirlenen genel not ortalaması veya merkezi yerleştirme puanını sağlamış olmak, yatay geçişin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Çünkü her bölüm yatay geçiş için, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği kontenjanlar kadar öğrenciyi yatay geçiş yoluyla kabul etmektedir. Bu nedenle, yatay geçiş yapmak üzere başvuru yapan kişiler, puanlarının yüksekliğine göre sıralamaya tâbi tutulmaktadır. Yatay geçiş için hangi puan yeterliği aranıyorsa, o konuda en yüksek puana sahip olan adaylar, kontenjan dahilinde yatay geçiş imkânına kavuşabilir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, bazı üniversiteler ve bazı bölümler kimi zaman yatay geçiş için hem merkezi yerleştirme puanı, hem de genel not ortalaması şartı koyabilir. Bu şartı koyan üniversiteler, kimi zaman genel not ortalamasını ve merkezi yerleştirme puanını belli oranlarda birlikte alarak yüz üzerinden bir ortalama puan oluşturmak suretiyle öğrenci kabul ederler. Örneğin, bir üniversitenin bir bölümüne yatay geçiş yapmanın şartı, yüzde 60 genel not ortalaması ve yüzde 40 merkezi yerleştirme puanı alınarak belirlenebilir.