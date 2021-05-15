Yunan alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Yunan alfabesi kaç harf?

Antik Yunanca olarak anılan bu dil, M.Ö. 9.- M.S. 6. yüzyılları arasında kullanılan bir dildir. Aynı zaman da Yunanca, Rönesans gibi dönemlerin başlamasını ve bu süreçte gelişen bir takım gelişmeleri etkilemiştir. Kiril alfabesi, Latin alfabesi gibi yaygın kullanılan alfabelere ilham olmuş, aynı zamanda Koptik Alfabesi gibi pek çok alfabeye kaynaklık ederek zaman içinde Yunan alfabesi ortaya çıkmıştır.

YUNAN ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Yunan alfabesi her harfi sembolize eden farklı bir sembole sahiptir.

Yunan alfabesi; Gotik, Latin ve Kiril alfabesi de dahil olmak üzere bazı alfabelerin çıkmasına önayak olmuştur.

Yunan harflerinin büyük bir kısmı Latin harfleri ile benzerlik göstermektedir fakat bazıları farklıdır.

Yunan alfabesi "alfa" ve "beta"nın ilk iki harfinden gelmektedir.

Yunanca; Yunanistan ve Kıbrıs'ın resmi dilleri arasında yer almaktadır.

Uluslararası Fonetik Alfabesinde pek çok Yunan harfi kullanılmaktadır.

Yunan harfleri bilim ve matematik alanında kullanılmaktadır. Bunlara; sabitler, işlevler ve değişkenleri örnek vermek mümkündür.

İngilizce kelimelerin neredeyse %30'unun bir tür klasik Yunanca sözcükten geldiği düşünülmektedir.

YUNAN ALFABESİ KAÇ HARF?

Yunan alfabesi 24 harften meydana gelmektedir. Yunancada bulunan pek çok ses alfabede tek bir harfe denk değildir. Genellikle sesler harflerin birleşimi ile doğru bir şekilde kullanılmaktadır. Bu noktada, yaklaşık olarak 7 harf birleşiğinin olduğunu belirtebiliriz.

Yunan alfabesi harfleri;

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω şeklinde yazılmaktadır. Bu harflerin küçük harfleri ise, α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ/ς τ υ φ χ ψ ω olarak yazılmaktadır.

YUNAN ALFABESİ HARFLERİ OKUNUŞU

Yunan alfabesi harfleri Türkçeden oldukça farklıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi Türkçede tüm harfler tek bir ses içerirken Yunancada bazı harfleri oluşturmak için iki harfin bir araya gelmesi gerekir. Yunancayı öğrenmek gibi bir düşünceniz yoksa bile bu alfabe hakkında bilgi sahibi olmanız, Matematik ve Fen Derslerinde sayısal sembolleri tanımanız açısından faydalıdır. Ayrıca bu harfler İngilizce kitapları numaralandırmak için sık sık kullanılmaktadır. Yunan harflerinin okunuşları ve Türkçe karşılığını aşağıda sizler için bir araya getirdik.

HARF YUNANCA OKUNUŞU TÜRKÇE KARŞILIĞI

Α \ α alfa a

Β \ β vita v

Γ \ γ ğama ğ

Δ \ δ delta peltek d

Ε \ ε epsilon e

Ζ \ ζ zita z

Η \ η ita i

Θ \ θ thita peltek t

Ι \ ι yota i

Κ \ κ kappa k

Λ \ λ lamda l

Μ \ μ mi m

Ν \ ν ni n

Ξ \ ξ ksi ks

Ο \ ο omikron o

Π \ π pi p

Ρ \ ρ ro r

Σ \ σ,ς siğma s

Τ \ τ taf t

Υ \ υ ipsilon i

Φ \ φ fi f

Χ \ χ hi h

Ψ \ ψ psi ps

Ω \ ω omega o