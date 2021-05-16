Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AVM'ler yarın açık mı olacak? 17 Mayıs'ta itibaren AVM'ler açılıyor mu, normalleşme takvimi ile AVM'ler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:04 Son Güncelleme: 16.5.2021 12:04

AVM'ler yarın açık mı olacak? 17 Mayıs'ta itibaren AVM'ler açılıyor mu, normalleşme takvimi ile AVM'ler ne zaman açılacak?

AVM'ler yarın açık mı olacak? 17 Mayıs'ta itibaren AVM'ler açılıyor mu, normalleşme takvimi ile AVM'ler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün sabah saatlerinde yayımlanan genelge ile 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme takvimi açıklandı. 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla başlayacak normalleşme sürecinde daha önce alınan karar ile faaliyetlerine ara verilen işletmelerin çalışma koşulları düzenlendi. AVM’ler de bu düzenlemeye dahil edildi. AVM'ler ne zaman açılacak, yarın açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda birtakım kısıtlama kararları alınmış ve tam kapanma sürecine geçilmişti. İçişleri Bakanlığı bugün yayımladığı genelge ile tam kapanma sürecinin ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme takviminde sokağa çıkma yasağı başta olmaz üzere pek çok konunun detaylarına yer verildi. Genelge ile tam kapanma sonrası merak edilen AVM'ler ne zaman açılacak, 17 Mayıs yarın açık olacak mı soruları yanıt buldu.

AVM'LER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

  • Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

  • Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir
  • Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
  • Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
  • Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AVM'ler yarın açık mı olacak? 17 Mayıs'ta itibaren AVM'ler açılıyor mu, normalleşme takvimi ile AVM'ler ne zaman açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA