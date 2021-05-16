Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda birtakım kısıtlama kararları alınmış ve tam kapanma sürecine geçilmişti. İçişleri Bakanlığı bugün yayımladığı genelge ile tam kapanma sürecinin ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme takviminde sokağa çıkma yasağı başta olmaz üzere pek çok konunun detaylarına yer verildi. Genelge ile tam kapanma sonrası merak edilen AVM'ler ne zaman açılacak, 17 Mayıs yarın açık olacak mı soruları yanıt buldu.
AVM'LER AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:
AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ
AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.