Kurtuluş Savaşı Ne Zaman Bitti? Kurtuluş Savaşı'na Son Veren Muharebe ve Antlaşma Nedir?

Kurtuluş Savaşı, milli bağımsızlığın tam anlamı ile kazanılması ve Misak-i Milli'nin gerçekleştirilmesi amacı ile ülkenin düşman işgalinden kurtulması hedeflenerek başlatılan milli bir mücadeledir. 1919 yılında başlayan bu mücadele, ülkenin her yanında büyük bir cesaret ve fedakarlık ile devam etmiş ve sonunda zafere ulaşılmıştır. Peki Kurtuluş Savaşı nerede ve ne zaman bitti?

KURTULUŞ SAVAŞI NEREDE BAŞLADI?

Kurtuluş Savaşı fiili olarak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkması ile başlamıştır. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı nerede başladı sorusunun cevabı Samsun olarak düşünülebilir. Lakin cephe olarak; ilk bata Batı Cephesi işgal altına girmeye başlamıştır ve burada Kuva-i Milliye birlikleri mücadele vermeye başlamıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI NE ZAMAN BİTTİ?

Kurtuluş Savaşı fiili olarak Mudanya Ateşkes Antlaşması ile, resmi olarak ise Lozan barış Antlaşması ile bitmiştir. 15 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı fiili olarak sona etmiştir. Lakin resmi olarak sona erme tarihi ise 24 Temmuz 1923'tür. Zira bu tarihte Lozan Barış Görüşmeleri sona ermiş ve Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Yani Kurtuluş Savaşı ne zaman kazanıldı sorusunun cevabı 24 Temmuz 1923 olarak düşünülebilir.

KURTULUŞ SAVAŞI NEREDE BİTTİ?

Kurtuluş Savaşı fiili olarak 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile sona ermiştir. Bu açıdan bakıldığında, Kurtuluş Savaşı'nın Mudanya'da son bulduğu kabul edilmektedir.

KURTULUŞ SAVAŞI'NA SON VEREN ANTLAŞMA

Kurtuluş Savaşı'na fiili olarak son veren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı'na son veren antlaşma olarak; 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan, 15 Ekim 1922 tarihinde yürürlüğe giren Mudanya Ateşkes Antlaşması kabul edilmektedir.

KURTULUŞ SAVAŞI'NA SON VEREN MUHAREBE

Kurtuluş Savaşı'na son veren muharebeyi tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Zira her yıl 30 Ağustos tarihinde bu başarıyı kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'na, 30 Ağustos 1922 tarihinde düşmanın yok edildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi son vermiştir. Büyük Taarruz Muharebesi'nde zafer kazanılmasının ardından düşman, İzmir'e kadar takip edilmiş ve 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir ilimiz kurtarılmıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı Tarihi, Kahramanları, Cepheleri, Nedenleri ve Sonuçları