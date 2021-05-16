Okullar açılacak mı? İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi yayımlandı! Yüz yüze eğitimde lise, ortaokul ve ilkokullar ne zaman açılacak?

Nikah ve Düğünler

- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi,

Sosyal bakım yerlerindeki ziyaretçi kısıtlaması

- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması,

Konaklama Tesisleri

- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmesi,

- Konaklama tesislerinden yapılan ve ödemesi gerçekleştirilmiş rezervasyonu bulunan kişilerin şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olabilmeleri,

- Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması,

- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmemesi, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilmesi,

Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlandırılması

- Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları için uygulanmakta olan % 50 kapasite sınırlamasına devam edilmesi,

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmemesi,