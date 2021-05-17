AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar şu an itibariyle araştırılıyor. Normal şartlarda 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanması planlanan açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre geçtiğimiz bu başlayacak olan açık lise kayıtlarının Haziran ayında belirlenen tarihe kadar devam edeceği biliniyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilirken bankaya belirli ücretin ödenmesi gerekiyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenileme son gün ne zaman? MEB ile Açık Lise 2021 AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri
AÖL kayıt yenileme ilgili bugün itibariyle öğrenciler yoğun araştırmalara başladı. Son olarak 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı. Açık öğretim lisesi 3. dönem içerisinde uygulanan sınavlara katılım sağlayabilmek için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak ve ders seçimi yapmak gerekiyor…
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi yapılacağı belirtildi. İnternet üzerinden tamamlanacak sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ilk yayınladığı takvimde 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 26 Nisan'da başladığını duyurdu. Ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı ile birlikte kayıtlara ara verilme kararı alındı. MEB'den yapılan açıklamada " İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. " ifadeleri yer aldı.
AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.
Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.
Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.