AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili detaylar şu an itibariyle araştırılıyor. Normal şartlarda 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanması planlanan açık lise 3.dönem kayıt yenileme tarihleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre geçtiğimiz bu başlayacak olan açık lise kayıtlarının Haziran ayında belirlenen tarihe kadar devam edeceği biliniyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilirken bankaya belirli ücretin ödenmesi gerekiyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenileme son gün ne zaman? MEB ile Açık Lise 2021 AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL kayıt yenileme ilgili bugün itibariyle öğrenciler yoğun araştırmalara başladı. Son olarak 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı. Açık öğretim lisesi 3. dönem içerisinde uygulanan sınavlara katılım sağlayabilmek için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak ve ders seçimi yapmak gerekiyor…