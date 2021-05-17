Kreşler ve anaokullarının açılış tarihine ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında belli oldu. Buna göre; milyonlarca okul öncesi öğrencinin velisi "Bugün 17 Mayıs kreşler ve anaokulları açıldı mı? Kademeli normalleşme ile anaokulları ve kreşler açık mı, ne zamana kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda anaokulları ve kreşlerin açılış tarihi netlik kazandı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kreşler ve anaokulları hakkında son gelişmeler!
KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili şu detaylar yer aldı:
"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."
BUGÜN KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇIK MI?
Kreşler ve anaokulları açık olacak.
Genelgede anaokulları ile ilgili yer alan maddeye göre, kreşler ve anaokulları 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edebilecek. Diğer kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme sürecine ilişkin detayları açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da açıklama yaptı. MEB açıklamasında "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir." ifadelerinde yar verdi.
İşte kontrollü normalleşme döneminde eğitim ile ilgili alınan karar ve MEB açıklaması...
"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."
KREŞLER VE ANAOKULLARI AÇILDI MI?
Anaokulları ve kreşler, genelgede yer alan bilgiler ışığında 17 Mayıs Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlıyor. Yani 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle kreşler ve anaokullarında yüz yüze eğitim olacak.