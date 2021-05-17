Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kurslarda yarından itibaren yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kurslara ilişkin bilgilere yer verildi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaltılması ve salgınla mücadele kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uzaktan veya yüz yüze yapılacak eğitim faaliyetlerinin belirlendiği ifade edildi.

Ancak hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen hijyen eğitimi, üretim ve istihdama yönelik kurs faaliyetlerinin yüz yüze eğitim şeklinde devam etmesinin önem arz ettiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kurslar, 18 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. Kurslar, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, günlük çalışma süresi aynı kurstan en fazla sekiz ders saati olacak şekilde uygulanacak.

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları hafta içi ve hafta sonunda yapılabilecek. Bu kapsamdaki kursiyer, öğretmen ve eğitim çalışanlarının, salgın kısıtlamasından etkilenmemesi için gerekli kolaylık valiliklerce sağlanacak. Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesi ve olgunlaşma enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek."

Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran mesai saati bitimine kadar yapılacağı duyuruldu.

Olgunlaşma enstitülerinin araştırma, tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümlerinde görev alan öğretmenler ile projede görevli olan usta öğreticilerin, çalışmalarına kurumlarında devam edeceği kaydedilen yazıda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen şartlara uyulacağı bildirildi.

EHLİYET KURSU TEORİK KISMI UZAKTAN EĞİTİM İLE SÜRECEK

Öte yandan, Bakan Selçuk tarafından imzalanan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili yazısı da illere gönderildi.

Buna göre, özel öğretim kurslarında 17 Mayıs-1 Haziran arasında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüz yüze eğitime devam edilecek. Bu süreçte, motorlu taşıt sürücüleri kursu, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlerin bireysel yapılan uygulama eğitimlerine yüz yüze, teorik bölümlerine ise uzaktan eğitim ile devam edilecek.

Bu kurslara yönelik direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavları hafta sonu günlerinde yapılmaya devam edilecek. Diğer özel öğretim kurumlarında, eğitim öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.