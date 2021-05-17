Kavimler Göçü nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kavimler Göçü tarihi

Kuzey Hun Devlet'inin yıkılışının ardından, Orta Asya topraklarındaki bazı Türk boyları batıya doğru hareketlenmiş ve Kuzey Kafkaslar'da, Seyhun Nehri'nin batısında, Dinyeper Nehri etrafında yerleşmiştirler. 4.yüzyıl'da Hazar Denizi ve Aral Gölü arasında yerleşen Hun boyları, 374 yılında ise Volga olarak da bilinen İtil Nehrinin bulunduğu bölgeye yerleşmiştirler. Coğrafyanın farklı bölgelerinde; Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler, Vandallar ve yirmiye yakın topluluk varlık göstermiştir.

KAVİMLER GÖÇÜ NEDİR?

Kavimler göçü tarihi 350 ila 800 yılları arasına kadar uzanmaktadır. Kavimler göçü, Avrupa'ya gerçekleştirilen şiddetli insan göçüne verilen addır. Kavimler göçü ilk ve ikinci olmak üzere 2 kategoriye ayrılmaktadır. İkinci dönem, ilk dönemin devamı niteliğindedir. Hunlar ve Roma İmparatorluğu arasındaki sınır değişimlerini kapsayan ilk dönem kavimler göçünde; Hunlar, Ön Bulgarlar, Slavlar ve Alanlar tarafından Batı bölgelere sürgün edilen Anglo-Saksonlar, Franklar, Gotlar, Vandallar ve Cermen kabileleri ilk göçmenlerdir. İçerisinde Türk, Macar, Viking göçleri, Moğol istilaları ve Araf fetihlerini barındıran ikinci dönem kavimler göçü Anadolu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da oldukça önemli değişimlere neden olmuştur.

KAVİMLER GÖÇÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan Kavimler Göçü ne zaman yapıldığı internet üzerinden araştırılmaktadır. Kavimler göçü tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Kavimler göçü 350 ve 800 yılları arasında yapılmıştır. 'Kavimler göçü'nü kim başlattı?' sorusunun cevabı ise Asya Hun Devleti'dir.

KAVİMLER GÖÇÜ NEDENLERİ

Asya Hun Devleti, diğer kavimlerin batıya göç etmelerini sağlamıştır ve bu olaya kavimler göçü adı verilmiştir. İşte; Kavimler göçü nedenleri…

350'li yıllarda Orta Asya topraklarında bulunan Çin'in egemenliğinden kurtulmak isteyen Hun grubu, Volga Don nehirleri çevresinde yaşayan Hunların batıya göçmelerine sebep olmuştur.

Büyük Hun Devleti'nin dağılmasının ardından Aral ve Hazar gölündeki Hunlara katılımlar olmuştur. Asya'nın batısında nüfusun çoğalması, mücadele ve rekabet ortamının daha batıya kaymasına neden olmuştur.

Hunlar, İdil adıyla da bilinen Volga nehrinin batısına gelen kavimleri göç etmeye zorlamış ve yurtlarından çıkarmıştır.

Değişik dönemlerde yüzyıllar boyunca devam eden Kavimler Göçü tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştır.

KAVİMLER GÖÇÜ SONUÇLARI