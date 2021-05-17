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Giriş Tarihi: 17.5.2021 13:59

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, 2. seçim aşaması ne zaman açıklanacak? Gözler ile MSÜ tercih sonuçlarında!

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, 2. seçim aşaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçlarında!

'nden mezun olarak subay olmak isteyen binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ tercih sonuçları için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Tercih kılavuzu ve 2. seçim aşamaları ile ilgili detaylar ’nca yapılan duyuru ile netleşmiş ve adaylar personeltemin.msb.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Bu noktada “MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları gündeme taşındı. İşte MSÜ tercih sonuçları ve 2. Seçim aşamaları ile ilgili yapılan açıklamanın detayları…

Tercih işlemlerini 19 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek olan adaylar şimdi ise MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemlerinin iki gün sonra sona ereceği bilinirken bu noktada ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercih sonuçları ve 2. Seçim aşamalarına ilişkin detaylar…

MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri son günlerde milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak 30 Nisan'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri devam ederken MSÜ tercihleri personeltemin.msb.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan-19 Mayıs yapabilecek.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI!

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda tammuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, 2. seçim aşaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ile MSÜ tercih sonuçlarında!
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