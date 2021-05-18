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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:58 Son Güncelleme: 18.5.2021 10:59

Ne Demek? Alfa Nedir, Türkçede Ne Anlama Gelir?

Alfa Ne Demek? Alfa Nedir, Türkçede Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Hem konuşma dilinde hem de teknik alanda kullanılan alfa kelimesi, fizikten sosyal hayata kadar birçok farklı kullanıma ve anlama sahip. Bu nednele de alfa kelimesi Türkçe anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Alfa ne demek ve Türkçe karşılığı nedir? İşte, Alfa tanımı ve bu sözcüğün geçtiği örnek cümleler...

Alfa kelimesi, günlük konuşma dilinin yanı sıra, teknik terim olarak farklı bilim ve iş kollarında kullanılıyor. Farklı anlamlara gelen alfanın günlük kullanımda ne anlama geldiği merak ediliyor. Bu nedenle de vatandaşlar, "alfa ne demek" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Alfa, bir yandan bir alfabeye göre harf ifade ederken, hem de kelime olarak belirli anlamlar taşımaktadır. Buna göre, Alfa ne demek ve sözlükteki tanımı nasıl geçmektedir? Aşağıda, alfa ile ilgili kurulan örnek cümleler ve "alfa Türkçe anlamı nedir" sorusunun yanıtı yer almaktadır.

ALFA KELİMESİ NE DEMEK? ALFA KELİMESİ TDK ANLAMI

Alfa kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.
Alfa kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ye göre alfa kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Yunan alfabesinin birinci harfi
- Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima)

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