Çağrı Eş Anlamlısı Nedir? Çağrının Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kökeni Türkçe olan çağrı eş anlamlısı olan kelime merak ediliyor. Eski zamanlardan beridir kullanılan, günümüzde de hala tercih edilen kelimeler arasında yer alan bu kelimenin eş anlamı da sıkça kullanılıyor. Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmadığı gibi kendi başlarına da birer anlam ifade etmektedirler. Bu kapsamda; çağrı eş anlamlısı nedir? Çağrı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

ÇAĞRI EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Çağrı eş anlamlısı, "davet" kelimesidir. Bu sözcük çağrı kelimesini tam anlamıyla karşılamakta olup hem tek başına hem de cümle içerisinde sıklıkla kullanılabilirler. Çağrı kelimesi aynı zamanda bir erkek ismi olarak bilinmekle birlikte telefon için arama ibaresi olarak da kabul edilir.

ÇAĞRI NE DEMEK?

Birinin bir yere gelmesini isteme, davet

Çağrı cihazı

Davet, telefon ile arama, çağırma

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;

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