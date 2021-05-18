Tercih işlemlerini 19 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek olan adaylar şimdi ise MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemlerinin iki gün sonra sona ereceği bilinirken bu noktada ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercih sonuçları ve 2. Seçim aşamalarına ilişkin detaylar…