Tercih işlemlerini 19 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirecek olan adaylar şimdi ise MSÜ tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyişe geçti. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemlerinin iki gün sonra sona ereceği bilinirken bu noktada ise "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercih sonuçları ve 2. Seçim aşamalarına ilişkin detaylar…
MSÜ tercihleri son günlerde milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak 30 Nisan'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri devam ederken MSÜ tercihleri personeltemin.msb.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan-19 Mayıs yapabilecek.
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)