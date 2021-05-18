Serüven Eş Anlamlısı Nedir? Serüvenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bir kimsenin başından geçen ya da içine atılmış olduğu bir olay olarak da bilinen bu Serüven genellikle macera kelimenin yerine de kullanılmaktadır. Öte yandan kişiler gün içerisinde birçok kez "Serüven Eş Anlamlısı Nedir?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Yas kelimesinin eş anlamlısı, yazılışı farklı olmasına rağmen aynı anlamı ifade etmektedir. İşte Serüven kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Bu sözcük grupları aslında ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez karşımıza çıkan bir konudur. Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan kelimelere denir. Öte yandan günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir.

SERÜVEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yas kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Macera"dır.

Serüven = Macera

SERÜVEN NE DEMEKTİR?

Serüven kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre "Macera" anlamını taşımakta olan farsça kökenli bir sözcüktür. Bu kelimenin eş anlamlısı da hal böyleyken maceradır. Macera kelimesi, ise arapça kökenlidir ve "Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür" anlamlarını içerisinde barındırmaktadır.