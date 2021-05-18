Tür Eş Anlamlısı Nedir? Türün Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Bir varlık veya eylemi ifade eden yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelimeler birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan tür kelimesinin eş anlamlısı bu kapsamda araştırılan kelimeler arasında yerini alıyor. "Tür kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya devam ederken bu kelimenin birden fazla anlamdaşının olduğu da biliniyor. İşte tür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş kelimeler olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler; en çok bilinen tanımı ile yazılışları farklı ancak anlamları aynı kelime gruplarına denmektedir. Öte yandan eğitim hayatımızda dil bilgisi dersleri esnasında rastlanılan bu kelimeler hayatın birçok alanında da kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerin eş anlamlıları genellikle yabancı kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Tür"dür. Tür kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlarda birincisi çeşit ikincisi ise cinstir.

TÜR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Tür kelimesinin eş anlamlıları

Çeşit Cins

TÜR NE DEMEK?

Tür kelimesinin Türk Dil Kurumu Resmi sitesine göre biyolojik anlamı " Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr" iken isim bazlı anlamı ise "Çeşit ve cins" olarak tanımlanır. Bu sözcük felsefede Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram olarak bilinirken öte yandan Türkçe kökenlidir.